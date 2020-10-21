Витаминный заряд: рецепт смузи для иммунитета

Осенью все начинают закупаться витаминами в аптеках, чтобы уберечься от различных вирусов в опасный эпидемиологический сезон. Но не стоит забывать и о продуктах питания. Попробуйте приготовить вот такой зеленый смузи с цитрусами. Этот витаминный коктейль – быстрый и вкусный способ повысить иммунитет. Рецепт напитка разместил портал Inmyroom.

Понадобятся такие ингредиенты: большая горсть свежего шпината, 2 см корня имбиря, 5-6 штук фиников, два апельсина, половина лимона, четвертина чайной ложки молотой куркумы.

Для начала следует выжать сок из апельсинов и лимона. Затем из фиников удалите косточки, а имбире очистите.

После этого поместите все ингредиенты в блендер и смешайте на высокой скорости. Взбивать необходимо до однородной консистенции. Напиток рекомендуется пить сразу. Приятного аппетита!

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