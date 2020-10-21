Витаминный заряд: рецепт смузи для иммунитета

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Таисия Ерохина
Осенью все начинают
закупаться витаминами в аптеках, чтобы уберечься от различных вирусов в опасный
эпидемиологический сезон. Но не стоит забывать и о продуктах питания. Попробуйте
приготовить вот такой зеленый смузи с цитрусами. Этот витаминный коктейль – быстрый
и вкусный способ повысить иммунитет. Рецепт напитка разместил
портал Inmyroom.
Понадобятся такие
ингредиенты: большая горсть свежего шпината, 2 см корня имбиря, 5-6 штук
фиников, два апельсина, половина лимона, четвертина чайной ложки молотой
куркумы.
Для начала
следует выжать сок из апельсинов и лимона. Затем из фиников удалите косточки, а
имбире очистите.
После этого
поместите все ингредиенты в блендер и смешайте на высокой скорости. Взбивать
необходимо до однородной консистенции. Напиток рекомендуется пить сразу.
Приятного аппетита!
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