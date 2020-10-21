kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 21.10.2020

BTC/USD

12166.77

ETH/USD

378.62

LTC/USD

48.79

НБУ 21.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.79

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг рецепты Витаминный заряд: рецепт смузи для иммунитета
commentss НОВОСТИ Все новости

Витаминный заряд: рецепт смузи для иммунитета

Такой напиток даст мощный заряд витаминами

сегодня, 12:00
Автор:

Таисия Ерохина

Осенью все начинают закупаться витаминами в аптеках, чтобы уберечься от различных вирусов в опасный эпидемиологический сезон. Но не стоит забывать и о продуктах питания. Попробуйте приготовить вот такой зеленый смузи с цитрусами. Этот витаминный коктейль – быстрый и вкусный способ повысить иммунитет. Рецепт напитка разместил портал Inmyroom.

Витаминный заряд: рецепт смузи для иммунитета

Понадобятся такие ингредиенты: большая горсть свежего шпината, 2 см корня имбиря, 5-6 штук фиников, два апельсина, половина лимона, четвертина чайной ложки молотой куркумы.

Для начала следует выжать сок из апельсинов и лимона. Затем из фиников удалите косточки, а имбире очистите.

После этого поместите все ингредиенты в блендер и смешайте на высокой скорости. Взбивать необходимо до однородной консистенции. Напиток рекомендуется пить сразу. Приятного аппетита!

Ранее портал "Комментарии" поделился рецептом приготовления вкусного и согревающего индийского чая масала. Это чудесный вариант напитка, который согреет вас в осеннюю пору и поможет создать атмосферу уюта и тепла.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ