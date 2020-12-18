Японцы создали шоколад, выдержанный по принципу виски

В Японии выпустили шоколад из бобов, выдержанных в бочках из-под виски.

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Недавно в Японии выпустили премиальный шоколадный батончик Kit Kat, вариаций которого в стране около 400. Новый батончик изготавливается из какао-бобов из Ганы, выдержанных в течение 180 дней в бочках из-под виски на шотландском острове Айлей.

По технологии бочки переворачиваются один раз в неделю, чтобы все какао-бобы могли коснуться внутренней части бочки и в процессе выдержки приобрести максимально насыщенный и богатый вкус с нотками виски. Создание шоколада Whisky Barrel Aged Kit Kat курировал именитый японский кондитер Ясумаса Такаги. Сообщается, что новинка будет доступна в магазинах Kit Kat Chocolatory по всей Японии с конца декабря.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, эксперты отметили, что шоколад несмотря на то, что он калорийный, в умеренных количествах очень полезен для здоровья. Он содержит много магния и антиоксидантных веществ, которые повышают настроение, улучшают мозговую деятельность и снижают уровень "плохого" холестерина. Но, когда открываешь плитку шоколада и видишь на ней белый налет, желание съесть ее пропадает. Многие думают, что продукт испортился и потерял свои полезные и вкусовые качества. Но это далеко не так. На самом деле, этот белый налет совершенно не причиняет вреда. Он возникает на сладости из-за повышенной влажности воздуха, например, когда шоколад долго пролежит в холодильнике. Кроме того, плитка может потерять свой аппетитный вид и цвет из-за резких перепад температур.



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