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Главная Новости Досуг рецепты Взрывные булочки: как сделать йоркширский пудинг
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Взрывные булочки: как сделать йоркширский пудинг

Необычное название эти булочки заслужили благодаря особенности «убегать» из формы

сегодня, 12:00
Автор:

Таисия Ерохина

Классический йоркширский пудинг – не десерт, а быстрая булочка, которую подают с мясом или соусами. Блюдо еще называют поповерами, выпрыгивающими или пустотелыми булочками, поскольку во время выпекания тесто увеличивается в объеме и будто пытается сбежать из формы. Рецептом блюда поделился кулинарный портал Bene Gusto.

Взрывные булочки: как сделать йоркширский пудинг

Фото: Bene Gusto

Ингредиенты: 4 яйца, 200 мл молока, 150 г муки, 100 г сыра, 50 г ветчины, 50 мл растительного масла, щепотка соли.

Хорошо прогрейте формы, в которых будет выпекаться пудинг. Используйте керамические формочки или высокие формы для кексов. Смажьте формы растительным маслом и отправьте в разогретую до 230 градусов духовку на 5-7 минут.

Далее приготовьте тесто. В миску вбейте яйца, добавьте молоко, соль и муку. Все хорошо перемешайте и замешивайте жидкое тесто.

В разогретые формы вылейте тесто, наполняя их на три четвертых. Добавьте начинку: ветчину и сыр.

Выпекайте 15 минут при температуре 230 градусов.


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