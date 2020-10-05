Взрывные булочки: как сделать йоркширский пудинг

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Таисия Ерохина
Классический
йоркширский пудинг – не десерт, а быстрая булочка, которую подают с мясом или
соусами. Блюдо еще называют поповерами, выпрыгивающими или пустотелыми булочками, поскольку
во время выпекания тесто увеличивается в объеме и будто пытается сбежать из формы.
Рецептом блюда поделился
кулинарный портал Bene Gusto.
Фото: Bene Gusto
Ингредиенты: 4
яйца, 200 мл молока, 150 г муки, 100 г сыра, 50 г ветчины, 50 мл растительного
масла, щепотка соли.
Хорошо прогрейте
формы, в которых будет выпекаться пудинг. Используйте керамические формочки или
высокие формы для кексов. Смажьте формы растительным маслом и отправьте в разогретую
до 230 градусов духовку на 5-7 минут.
Далее приготовьте
тесто. В миску вбейте яйца, добавьте молоко, соль и муку. Все хорошо
перемешайте и замешивайте жидкое тесто.
В разогретые
формы вылейте тесто, наполняя их на три четвертых. Добавьте начинку: ветчину и
сыр.
Выпекайте 15 минут при температуре 230 градусов.
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