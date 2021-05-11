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Главная Новости Досуг рецепты Вместо шашлыка: какие блюда можно приготовить на мангале
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Вместо шашлыка: какие блюда можно приготовить на мангале

Можно разнообразить свое пикниковое меню и вместо шашлыка приготовить другие вкусные блюда на мангале

сегодня, 19:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Погода радует теплыми и солнечными днями, поэтому хочется на природу, чтобы устроить пикник. 

Вместо шашлыка: какие блюда можно приготовить на мангале

Что приготовить на мангале. Фото: Depositphotos

Если же вы устали от шашлыков и ищете альтернативу мясу, тогда представляем вам список других блюд, которые можно приготовить на мангале. Получится не менее вкусно!

Картофель на гриле

Приготовьте картофель другим способом, а именно на гриле. Для этого возьмите 1 кг картофеля, 4 зубчика чеснока, 2 ст. л. кетчупа, 1 ст. л. зерновой горчицы, 1 ст. л. растительного масла, а также соль и другие специи (по вкусу).

Помойте и порежьте картофель, отварите до полуготовности и остудите. Приготовьте соус, смешав кетчуп, масло, горчицу и измельченный чеснок. Перемешайте маринад с овощами, дайте ему настояться, насадите на шампуры и запекайте 15-25 минут.

Шампиньоны на мангале

Отличная закуска для пикника! Возьмите 1 кг грибов, 200 г майонеза, 3 зубчика чеснока, соль, перец и специи по вкусу. Промойте овощи под водой, добавьте майонеза и другие ингредиенты и тщательно перемешайте.

Пусть шампиньоны настояться в маринаде 20-30 минут. Далее нанизывайте их на шампур и жарьте 10-15 минут, постоянно переворачивая. 

Креветки на шпажках

Морепродукты — вкусный, полезный и аппетитный вариант для пикника. Купите 1 кг креветок, возьмите лук, банку консервированных ананасов и 100 г соуса терияки.

Ананасы порежьте кубиками, почистите креветки и, чередуя, нанизывайте их на деревянные шпажки. Смажьте сверху соусом и готовьте над жаром 8-10 минут, пока не появится корочка. 

Лосось на гриле с апельсином

Такое блюдо по-настоящему легкое, аппетитное и сочное. Для приготовления вам понадобится: филе лосося, 4 ч. л. карри, соль, перец, растительное масло и 2 ст. л. апельсиновой цедры.

Возьмите рыбу, смажьте ее растительным маслом, посолите. Апельсиновую цедру смешайте с карри, черным перцем, обваляйте в смеси из пряностей и оставьте на 15 минут. После этого выложите филе лосося на решетку и жарьте до готовности. Приятного аппетита!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить вкусный маринад для шашлыков.


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Источник: https://likeyou.io/krome-shashlyka-11-vkusnyh-blyud-kotorye-mozhno-prigotovit-na-prirode/
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