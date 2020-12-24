Вместо шампанского: три вкуснейших напитка на Новый год

Язык
Coinspot 24.12.2020
BTC/USD
23245.75
ETH/USD
582.47
LTC/USD
104.53
НБУ 24.12.2020
USD/UAH
28.45
EUR/UAH
34.75
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Традиционно Новый год принято встречать с шампанским, но, если в 2021-м вам хочется попробовать что-то новое, тогда предлагаем вам несколько освежающих и вкусных напитков, на любой вкус. Что потребуется для их приготовления?
(фото из открытых источников)
Новогодняя сангрия
Это простой алкогольный напиток на основе вина и фруктов, который идеально подойдет для уютного вечера в веселой компании.
Ингредиенты: 1500 мл белого вина (сухого), ¾ ст. яблочного сидра, ¾ ст. клюквы, ¼ ст. сахара, 1 нарезанное кубиками яблоко, 3 веточки розмарина.
Способ приготовления: возьмите большой кувшин, смешайте в нем все ингредиенты, кроме розмарина. Тщательно размешайте, но следите за тем, чтобы фрукты и ягоды остались целыми. Отправьте напиток в холодильник на 2-3 часа и разлейте по бокалам, украсив розмарином.
Коктейль "Морозный шторм"
Приготовьте себе необычный, но вкусный коктейль, который точно подарит хорошее настроение и порадует своим изысканным вкусом.
Ингредиенты: 50 мл вермута, 30 мл текилы, 30 мл ликера "Блу Кюрасао", 15 мл сока лайма, лед и половинка лайма (для подачи).
Способ приготовления: возьмите шейкер, поместите в него лед, сок лайма, ликер, вермут и текилу. Хорошенько встряхните в течение 3-4 минут, затем разлейте по бокалам и украсьте бокал долькой цитруса.
Клюквенно-апельсиновый пунш
Приятный, освежающий напиток, который точно придется вам по вкусу в новогоднюю ночь (и не только)
Ингредиенты: 1 апельсин, 1 чашка клюквы, ½ гранатового сиропа, 2 ст. клюквенного и апельсинового сока, 2 чашки спрайта, 1 ст. белого рома, лед и веточки розмарина (для подачи).
Способ приготовления: апельсин нарезать маленькими кубиками. Смешать все ингредиенты в большом кувшине. Разлейте пунш по бокалам, украсьте веточками розмарина и подавайте к столу.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем лучше закусывать шампанское.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости