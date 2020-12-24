Вместо шампанского: три вкуснейших напитка на Новый год

Традиционно Новый год принято встречать с шампанским, но, если в 2021-м вам хочется попробовать что-то новое, тогда предлагаем вам несколько освежающих и вкусных напитков, на любой вкус. Что потребуется для их приготовления?

(фото из открытых источников)

Новогодняя сангрия

Это простой алкогольный напиток на основе вина и фруктов, который идеально подойдет для уютного вечера в веселой компании.

Ингредиенты: 1500 мл белого вина (сухого), ¾ ст. яблочного сидра, ¾ ст. клюквы, ¼ ст. сахара, 1 нарезанное кубиками яблоко, 3 веточки розмарина.

Способ приготовления: возьмите большой кувшин, смешайте в нем все ингредиенты, кроме розмарина. Тщательно размешайте, но следите за тем, чтобы фрукты и ягоды остались целыми. Отправьте напиток в холодильник на 2-3 часа и разлейте по бокалам, украсив розмарином.

Коктейль "Морозный шторм"

Приготовьте себе необычный, но вкусный коктейль, который точно подарит хорошее настроение и порадует своим изысканным вкусом.

Ингредиенты: 50 мл вермута, 30 мл текилы, 30 мл ликера "Блу Кюрасао", 15 мл сока лайма, лед и половинка лайма (для подачи).

Способ приготовления: возьмите шейкер, поместите в него лед, сок лайма, ликер, вермут и текилу. Хорошенько встряхните в течение 3-4 минут, затем разлейте по бокалам и украсьте бокал долькой цитруса.

Клюквенно-апельсиновый пунш

Приятный, освежающий напиток, который точно придется вам по вкусу в новогоднюю ночь (и не только)

Ингредиенты: 1 апельсин, 1 чашка клюквы, ½ гранатового сиропа, 2 ст. клюквенного и апельсинового сока, 2 чашки спрайта, 1 ст. белого рома, лед и веточки розмарина (для подачи).

Способ приготовления: апельсин нарезать маленькими кубиками. Смешать все ингредиенты в большом кувшине. Разлейте пунш по бокалам, украсьте веточками розмарина и подавайте к столу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем лучше закусывать шампанское.

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