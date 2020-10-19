Вкусный и согревающий: рецепт индийского чая масала

Индийский чай масала – чудесный вариант напитка, который согреет вас в осеннюю пору и поможет создать атмосферу уюта и тепла. Рецепт чая опубликовало издание "Сегодня".

Для приготовления понадобятся такие ингредиенты: 5-7 стручков зеленого кардамона, 3-4 гвоздики, 1-2 звездочки аниса (по желанию), 5-7 горошин перца (по желанию), 1 стакан воды, 2-3 ломтика имбиря со шкуркой, 1/2 палочки корицы, разломанной пополам, 1-2 ст.л. черного чая (или 1-2 чайных пакетика), 1 стакан молока, 2-3 ч.л. кленового сиропа, меда или сахара.

Сначала слегка измельчить стручки кардамона, гвоздику, звездчатый анис и перец горошком. Поместить в небольшую кастрюлю со стаканом воды.

Добавить имбирь, корицу и черный чай.

Довести до кипения. Выключить огонь (не кипятить чай, а то он станет горьким) и дать ему настояться не менее десяти минут.

Добавить молоко на ваш выбор. Еще раз довести до кипения, выключить огонь.

Добавить сахар или мед, попробовать. При необходимости добавить больше.

Перелить в стакан или кружку для чая.

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