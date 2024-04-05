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Вкусное разнообразие: курица с гарнирами для гурманов

Приготовьте любой гарнир на ваш вкус - и отличный обед или ужин для всей семьи готов

сегодня, 11:10
Автор:
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Черновалова Кристина
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В вечернем меню каждой семьи нередко занимает центральное место курица — продукт, отличающийся не только своей питательностью, но и универсальностью. Презентуем вам три рецепта куриного мяса с гарнирами, обещающих преобразить ваш ужин в настоящее гастрономическое событие. 

Вкусное разнообразие: курица с гарнирами для гурманов

Вкусные рецепты курицы с гарниром

1. Курица в травах с картофельным пюре и зеленой фасолью

Ингредиенты:

  • Куриные грудки (4 шт.)

  • Смесь итальянских трав (2 ст. л.)

  • Оливковое масло (4 ст. л.)

  • Картофель (600 г)

  • Молоко (100 мл)

  • Сливочное масло (50 г)

  • Зеленая фасоль (300 г)

  • Соль, перец по вкусу

Приготовление:

1. Куриные грудки мариновать в смеси оливкового масла и итальянских трав в течение 30 минут. Затем обжарить на среднем огне до золотистой корочки, примерно по 7 минут с каждой стороны. Дать мясу "отдохнуть" 5 минут перед подачей.

2. Картофель очистить, отварить в подсоленной воде до мягкости, слить воду. Добавить молоко и сливочное масло, взбить в пюре до гладкости.

3. Зеленую фасоль бланшировать в кипящей подсоленной воде 4-5 минут, затем обдать холодной водой.

2. Курица с медово-горчичным соусом и кускусом

Ингредиенты:

  • Куриные бедра (4 шт.)

  • Мед (2 ст. л.)

  • Горчица (1 ст. л.)

  • Соевый соус (2 ст. л.)

  • Кускус (200 г)

  • Овощной бульон (400 мл)

  • Зелень для украшения

  • Соль, перец по вкусу

Приготовление:

1. Смешать мед, горчицу и соевый соус. Куриные бедра замариновать в полученной смеси на 1 час, затем запечь в духовке при 180°C в течение 35-40 минут.

2. Кускус залить горячим овощным бульоном, накрыть крышкой и оставить на 5 минут. После вилкой разрыхлить.

3. Подавать курицу с кускусом, украсив блюдо свежей зеленью.

3. Куриный рулет с шпинатом и фетой, подающийся с жареным рисом

Ингредиенты:

  • Куриное филе (4 шт.)

  • Шпинат (200 г)

  • Фета (100 г)

  • Рис (200 г)

  • Куриный бульон (400 мл)

  • Яйцо (1 шт.)

  • Соевый соус (2 ст. л.)

  • Оливковое масло, соль, перец по вкусу

Приготовление:

1. Куриное филе отбить, посолить и поперчить. На каждый кусок выложить шпинат и крошеную фету, свернуть в рулет и зафиксировать зубочистками. Обжарить с каждой стороны до готовности.

2. Рис отварить в курином бульоне до готовности. На сковороде с оливковым маслом слегка обжарить, добавить яйцо, быстро перемешать. Заправить соевым соусом.

3. Рулет подавать на подушке из риса, дополнив свежими овощами.

Эти рецепты не только украсят ваш ужин, но и принесут радость от процесса приготовления. Поделившись этим кулинарным путешествием с близкими, вы обеспечите не только насыщенный, но и вдохновляющий вечер.



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