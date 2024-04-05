Вкусное разнообразие: курица с гарнирами для гурманов

В вечернем меню каждой семьи нередко занимает центральное место курица — продукт, отличающийся не только своей питательностью, но и универсальностью. Презентуем вам три рецепта куриного мяса с гарнирами, обещающих преобразить ваш ужин в настоящее гастрономическое событие.

Вкусные рецепты курицы с гарниром

1. Курица в травах с картофельным пюре и зеленой фасолью

Ингредиенты:

Куриные грудки (4 шт.)

Смесь итальянских трав (2 ст. л.)

Оливковое масло (4 ст. л.)

Картофель (600 г)

Молоко (100 мл)

Сливочное масло (50 г)

Зеленая фасоль (300 г)

Соль, перец по вкусу

Приготовление:

1. Куриные грудки мариновать в смеси оливкового масла и итальянских трав в течение 30 минут. Затем обжарить на среднем огне до золотистой корочки, примерно по 7 минут с каждой стороны. Дать мясу "отдохнуть" 5 минут перед подачей.

2. Картофель очистить, отварить в подсоленной воде до мягкости, слить воду. Добавить молоко и сливочное масло, взбить в пюре до гладкости.

3. Зеленую фасоль бланшировать в кипящей подсоленной воде 4-5 минут, затем обдать холодной водой.

2. Курица с медово-горчичным соусом и кускусом

Ингредиенты:

Куриные бедра (4 шт.)

Мед (2 ст. л.)

Горчица (1 ст. л.)

Соевый соус (2 ст. л.)

Кускус (200 г)

Овощной бульон (400 мл)

Зелень для украшения

Соль, перец по вкусу

Приготовление:

1. Смешать мед, горчицу и соевый соус. Куриные бедра замариновать в полученной смеси на 1 час, затем запечь в духовке при 180°C в течение 35-40 минут.

2. Кускус залить горячим овощным бульоном, накрыть крышкой и оставить на 5 минут. После вилкой разрыхлить.

3. Подавать курицу с кускусом, украсив блюдо свежей зеленью.

3. Куриный рулет с шпинатом и фетой, подающийся с жареным рисом

Ингредиенты:

Куриное филе (4 шт.)

Шпинат (200 г)

Фета (100 г)

Рис (200 г)

Куриный бульон (400 мл)

Яйцо (1 шт.)

Соевый соус (2 ст. л.)

Оливковое масло, соль, перец по вкусу

Приготовление:

1. Куриное филе отбить, посолить и поперчить. На каждый кусок выложить шпинат и крошеную фету, свернуть в рулет и зафиксировать зубочистками. Обжарить с каждой стороны до готовности.

2. Рис отварить в курином бульоне до готовности. На сковороде с оливковым маслом слегка обжарить, добавить яйцо, быстро перемешать. Заправить соевым соусом.

3. Рулет подавать на подушке из риса, дополнив свежими овощами.

Эти рецепты не только украсят ваш ужин, но и принесут радость от процесса приготовления. Поделившись этим кулинарным путешествием с близкими, вы обеспечите не только насыщенный, но и вдохновляющий вечер.