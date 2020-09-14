Вкусно и просто: как приготовить домашний кетчуп

Вместо того, чтобы покупать кетчуп в магазине, в котором содержатся различные консерванты и синтетические красители, приготовьте вкусный соус дома. Он идеально скрасит любое блюдо, придав ему нежный вкус и аромат. Рецептом домашнего кетчупа поделилось издание Food.inmyroom.

Ингредиенты: 5 кг помидоров, 2 репчатого лука, 3 зубчика чеснока, 150-200 г сахара, 30 г соли, 1 стакан уксуса (9%), 1 ч. л. черного перца, щепотка корицы, 0,5 ч. л. семян сельдерея, 5 звездочек гвоздики.

Способ приготовления: Порежьте помидоры дольками, измельчите лук. Помидоры с луком потушите под крышкой в течение 20 минут. Охладите и пропустите через сито. Полученную массу поставьте варить. Пряности положите в мешочек из марли и опустите в кипящую массу. Перед окончанием варки добавьте соль, сахар, уксус и измельченный чеснок. Варите 5–7 минут, затем мешочек с пряностями достаньте из кастрюли. Горячий кетчуп разлейте в заранее простерилизованные баночки и закупорьте.

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