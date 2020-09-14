kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 14.09.2020

BTC/USD

10490.49

ETH/USD

368.79

LTC/USD

48.25

НБУ 14.09.2020

USD/UAH

28.17

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг рецепты Вкусно и просто: как приготовить домашний кетчуп
commentss НОВОСТИ Все новости

Вкусно и просто: как приготовить домашний кетчуп

Кетчуп – одна из наиболее используемых «добавок» к пище

сегодня, 12:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Вместо того, чтобы покупать кетчуп в магазине, в котором содержатся различные консерванты и синтетические красители, приготовьте вкусный соус дома. Он идеально скрасит любое блюдо, придав ему нежный вкус и аромат. Рецептом домашнего кетчупа поделилось издание Food.inmyroom.

Вкусно и просто: как приготовить домашний кетчуп

Ингредиенты: 5 кг помидоров, 2 репчатого лука, 3 зубчика чеснока, 150-200 г сахара, 30 г соли, 1 стакан уксуса (9%), 1 ч. л. черного перца, щепотка корицы, 0,5 ч. л. семян сельдерея, 5 звездочек гвоздики. 

Способ приготовления: Порежьте помидоры дольками, измельчите лук. Помидоры с луком потушите под крышкой в течение 20 минут. Охладите и пропустите через сито. Полученную массу поставьте варить. Пряности положите в мешочек из марли и опустите в кипящую массу. Перед окончанием варки добавьте соль, сахар, уксус и измельченный чеснок. Варите 5–7 минут, затем мешочек с пряностями достаньте из кастрюли. Горячий кетчуп разлейте в заранее простерилизованные баночки и закупорьте.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить домашний майонез.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!