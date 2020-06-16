Вкусно и полезно: рецепт овощного рагу с абрикосами

Рагу - одно из самых простых, но очень полезных блюд. Для его приготовления можно использовать различные продукты, в основном овощи, которые легко усваиваются и насыщают организм витаминами. Но если хотите как-то разнообразить классический рецепт, представляем вам один из вариантов.

Это блюдо отлично подойдет для легкого обеда или ужина, оно достаточно сытное, ароматное и аппетитное. Для приготовления рагу с абрикосами вам понадобится: 1 репчатый лук, 1 морковка, 4 картофеля, корень сельдерея (80-100 г), 1 болгарский перец, 1 кабачок, 2 ст. л. лимонного сока, оливковое масло, 5 консервированных абрикосов, щепотка цедры лимона, а также соль-перец по вкусу.

Способ приготовления: Порежьте средними кубиками все овощи (только лук - мелко). Поджарьте на сковородке морковь, перец, лук, кабачки и сельдерей. Затем добавьте картофель, абрикосы, специи, кетчуп "с чесноком", а также лимонную цедру и сок. Тушите до готовности и подавайте на стол.

Абрикосы придадут этому блюду интересные вкусовые нотки, а кетчуп с чесноком дополнит гамму легким оттенком остроты и пикантности.

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