Вкуснее, чем "нутелла": простой рецепт необычного варенья из слив

Из слив можно сделать немало вариантов вкусного и ароматного варенья – кусочками, вяленные, в собственном соку, с шоколадом и коньяком. И каждое из них по-своему вкусно. Предлагаем приготовить необычное варенье, по вкусу напоминающее шоколадную пасту.

Варенье из слив. Иллюстративное фото

Для варенья необходимо:

Слива — 3 кг (лучше брать сорт "венгерка"),

Какао-порошок – 150 г,

Сахар – 1 кг,

Сахар ванильный — 20 г,

Масло сливочное – 250 г

Пошаговый рецепт приготовления варенья:

1. Подготовить банки и крышки – простерилизовать их удобным способом.

2. Хорошо вымыть сливы, удалить косточки и измельчить в пюре через мясорубку или блендером, пишет издание Shuba.

3. Далее нужно выложить сливовое пюре в кастрюлю, добавить сахар — все перемешать. Поставить смесь на огонь и довести до кипения. В то же время нужно постоянно собирать образующуюся на поверхности пену. Так нужно варить 40-60 минут.

4. К пюре добавить какао и ванильный сахар — все тщательно перемешать, чтобы не было комочков.

5. Добавить сливочное масло и проварить все еще 10 минут.

6. Варенье с огня не снимать, уменьшить огонь до минимума и разлить его в стерилизованные банки, закрыть герметично крышками.

7. Банки поставить на крышки и оставить под одеялом до полного остывания. Варенье можно хранить в темном прохладном месте.

