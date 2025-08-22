Вкуснее, чем "нутелла": простой рецепт необычного варенья из слив

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Из слив можно сделать немало вариантов вкусного и ароматного варенья – кусочками, вяленные, в собственном соку, с шоколадом и коньяком. И каждое из них по-своему вкусно. Предлагаем приготовить необычное варенье, по вкусу напоминающее шоколадную пасту.
Варенье из слив. Иллюстративное фото
Для варенья необходимо:
Слива — 3 кг (лучше брать сорт "венгерка"),
Какао-порошок – 150 г,
Сахар – 1 кг,
Сахар ванильный — 20 г,
Масло сливочное – 250 г
Пошаговый рецепт приготовления варенья:
1. Подготовить банки и крышки – простерилизовать их удобным способом.
2. Хорошо вымыть сливы, удалить косточки и измельчить в пюре через мясорубку или блендером, пишет издание Shuba.
3. Далее нужно выложить сливовое пюре в кастрюлю, добавить сахар — все перемешать. Поставить смесь на огонь и довести до кипения. В то же время нужно постоянно собирать образующуюся на поверхности пену. Так нужно варить 40-60 минут.
4. К пюре добавить какао и ванильный сахар — все тщательно перемешать, чтобы не было комочков.
5. Добавить сливочное масло и проварить все еще 10 минут.
6. Варенье с огня не снимать, уменьшить огонь до минимума и разлить его в стерилизованные банки, закрыть герметично крышками.
7. Банки поставить на крышки и оставить под одеялом до полного остывания. Варенье можно хранить в темном прохладном месте.
Напомним: портал "Комментарии" писал, как приготовить варенье из слив с шоколадом и коньяком. Дополнительные ингредиенты оттеняют вкус слив и придают варенью неповторимый аромат. Шоколада и коньяка нужно немного, однако значительно обогащают вкус варенья.