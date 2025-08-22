logo

BTC/USD

115935

ETH/USD

4748.19

USD/UAH

41.28

EUR/UAH

47.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг рецепты Вкуснее, чем "нутелла": простой рецепт необычного варенья из слив
commentss НОВОСТИ Все новости

Вкуснее, чем "нутелла": простой рецепт необычного варенья из слив

Варенье из слив, которое похоже на "нутеллу": пошаговый рецепт

22 августа 2025, 19:57
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Из слив можно сделать немало вариантов вкусного и ароматного варенья – кусочками, вяленные, в собственном соку, с шоколадом и коньяком. И каждое из них по-своему вкусно. Предлагаем приготовить необычное варенье, по вкусу напоминающее шоколадную пасту.

Вкуснее, чем "нутелла": простой рецепт необычного варенья из слив

Варенье из слив. Иллюстративное фото

Для варенья необходимо:

  • Слива — 3 кг (лучше брать сорт "венгерка"),

  • Какао-порошок – 150 г,

  • Сахар – 1 кг,

  • Сахар ванильный — 20 г,

  • Масло сливочное – 250 г

Пошаговый рецепт приготовления варенья:

1. Подготовить банки и крышки – простерилизовать их удобным способом.

2. Хорошо вымыть сливы, удалить косточки и измельчить в пюре через мясорубку или блендером, пишет издание Shuba.

3. Далее нужно выложить сливовое пюре в кастрюлю, добавить сахар — все перемешать. Поставить смесь на огонь и довести до кипения. В то же время нужно постоянно собирать образующуюся на поверхности пену. Так нужно варить 40-60 минут.

4. К пюре добавить какао и ванильный сахар — все тщательно перемешать, чтобы не было комочков.

5. Добавить сливочное масло и проварить все еще 10 минут.

6. Варенье с огня не снимать, уменьшить огонь до минимума и разлить его в стерилизованные банки, закрыть герметично крышками.

7. Банки поставить на крышки и оставить под одеялом до полного остывания. Варенье можно хранить в темном прохладном месте.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как приготовить варенье из слив с шоколадом и коньяком. Дополнительные ингредиенты оттеняют вкус слив и придают варенью неповторимый аромат. Шоколада и коньяка нужно немного, однако значительно обогащают вкус варенья.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://shuba.life/recipes/3751-slivova-nutella-na-zimu-bezcinnij-recept
Теги:

Новости

Все новости