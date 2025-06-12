Вкуснее, чем на базаре: рецепт идеальных беляшей

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Кречмаровская Наталия
Беляши – блюдо, знакомое многим еще с детства. В общем это некий street food. Однако это не делает блюдо хуже, особенно если оно приготовлено дома и с любовью.
Беляши. Иллюстративное фото
Портал "Комментарии" рассказывает, как приготовить вкусные, сочные и ароматные беляши по рецепту известного шеф-повара Евгения Клопотенко.
Для теста понадобится:
250 мл воды
12 г сухих дрожжей
1 ч. л сахара
450 г пшеничной муки
1/2 ч. л соли
1 ст. л растительного масла
300 мл растительного масла (для жарки)
Для начинки понадобится:
300 г свиного фарша
1/2 луковицы
1/3 ч. л соли
перец по вкусу.
1. В большой чистой миске нужно смешать 450 г пшеничной муки, 1 ч. л сахара, 12 г сухих дрожжей и 1 ст. л растительного масла.
2. В сухие ингредиенты добавить 250 мл теплой воды и замесить тесто. Клопотенко советует замешивать сначала в миске, а потом перекладывать на стол и вымесить еще 3-5 минут. После тесто переложить снова в миску, накрыть полотенцем или пищевой пленкой и поставить на час в теплое место.
3. Приготовить начинку – к 300 г фарша нужно натереть или мелко порезать половину луковицы, добавить 1\3-1\4 ч. л соли и черный перец по вкусу, перемешать.
4. Когда тесто подойдет, его нужно разделить на 8 равных частей. Из каждого сформировать шарики и раскатать в плоский блинчик.
5. На раскатанный блинчик нужно выложить начинку и сформировать плоские круглые беляши. Отметим, что начинку тоже следует разделить на 8 равных частей.
6. Далее нужно обжарить беляши на разогретой сковороде – нужно влить 300 мл масла. Жарить шеф советует по бокам по 3-4 минуты или до румяности. Готовые беляши следует выложить на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло.
Беляши Клопотенко советует подавать горячими, так они вкуснее.
Температура воды, которую добавляют в тесто, должна быть в пределах 35-38 градусов. Это обеспечит рост дрожжей. А ставить тесто подниматься нужно в теплом помещении, без сквозняков и с закрытыми окнами.
Для жарки Клопотенко советует выбирать сковороду с толстым дном, а масло рафинированное с высокой температурой дымления (подойдет подсолнечное, кукурузное, масло авокадо или высокоолеиновое подсолнечное масло).
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