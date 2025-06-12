Вкуснее, чем на базаре: рецепт идеальных беляшей

Беляши – блюдо, знакомое многим еще с детства. В общем это некий street food. Однако это не делает блюдо хуже, особенно если оно приготовлено дома и с любовью.

Беляши. Иллюстративное фото

Портал "Комментарии" рассказывает, как приготовить вкусные, сочные и ароматные беляши по рецепту известного шеф-повара Евгения Клопотенко.

Ингредиенты

Для теста понадобится:

250 мл воды

12 г сухих дрожжей

1 ч. л сахара

450 г пшеничной муки

1/2 ч. л соли

1 ст. л растительного масла

300 мл растительного масла (для жарки)

Для начинки понадобится:

300 г свиного фарша 1/2 луковицы

1/3 ч. л соли

перец по вкусу.

Приготовление: пошаговый рецепт

1. В большой чистой миске нужно смешать 450 г пшеничной муки, 1 ч. л сахара, 12 г сухих дрожжей и 1 ст. л растительного масла.

2. В сухие ингредиенты добавить 250 мл теплой воды и замесить тесто. Клопотенко советует замешивать сначала в миске, а потом перекладывать на стол и вымесить еще 3-5 минут. После тесто переложить снова в миску, накрыть полотенцем или пищевой пленкой и поставить на час в теплое место.

3. Приготовить начинку – к 300 г фарша нужно натереть или мелко порезать половину луковицы, добавить 1\3-1\4 ч. л соли и черный перец по вкусу, перемешать.

4. Когда тесто подойдет, его нужно разделить на 8 равных частей. Из каждого сформировать шарики и раскатать в плоский блинчик.

5. На раскатанный блинчик нужно выложить начинку и сформировать плоские круглые беляши. Отметим, что начинку тоже следует разделить на 8 равных частей.

6. Далее нужно обжарить беляши на разогретой сковороде – нужно влить 300 мл масла. Жарить шеф советует по бокам по 3-4 минуты или до румяности. Готовые беляши следует выложить на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло.

Беляши Клопотенко советует подавать горячими, так они вкуснее.

Советы от шефа

Температура воды, которую добавляют в тесто, должна быть в пределах 35-38 градусов. Это обеспечит рост дрожжей. А ставить тесто подниматься нужно в теплом помещении, без сквозняков и с закрытыми окнами.

Для жарки Клопотенко советует выбирать сковороду с толстым дном, а масло рафинированное с высокой температурой дымления (подойдет подсолнечное, кукурузное, масло авокадо или высокоолеиновое подсолнечное масло).

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