Вареные эмбрионы или жареные пауки: самые страшные блюда мира

В мире кулинарии есть не только привычные пицца, паста или суши, но и блюда, которые могут шокировать даже самых опытных гурманов. Змеиная кровь, жареные пауки или яйца, которые созревают в специальных условиях – все это реальность для любителей экзотики. Мы подготовили для вас подборку самых необычных блюд из разных уголков планеты, которые могут вызвать и удивление, и восхищение, и даже определенный страх. Готовы ли вы узнать, что едят в разных странах?

1. Балут (Филиппины)

Балут – это утиное яйцо с уже сформированным эмбрионом, которое варят и подают как деликатес. В некоторых регионах Филиппин это блюдо считают символом силы и мужества. Хрустящие косточки и нежное мясо внутри делают балут гастрономическим вызовом для тех, кто хочет попробовать что-то действительно необычное.

2. Жареные пауки (Камбоджа)

В Камбодже жареные пауки – это не только закуска, но источник белка. Их обжаривают в чесноке и подсолнечном масле, пока они не становятся хрустящими. Тех, кто решается отведать, уверяют: пауки имеют немного ореховый вкус с легкими нотками куриного мяса.

3. Хакарль (Исландия)

Хакарль – ферментированное мясо акулы, которое требует нескольких месяцев, чтобы потерять резкий запах аммиака. Это блюдо традиционно для исландцев, хотя туристы часто отмечают его специфический аромат и вкус. Если вам нравятся кулинарные эксперименты, хакарль – это то, что стоит попробовать.

4. Копи Лувак (Индонезия)

Это самый дорогой кофе в мире, который производится из зерен, прошедших через пищеварительный тракт азиатской пальмовой циветы. Считается, что процесс ферментации в желудке животного придает кофе уникальный вкус с карамельными нотками. Готовы ли вы к такому необычному напитку?

5. Саннакчи (Южная Корея)

Саннакчи – это живое блюдо. Маленький осьминог подается на стол еще живым, и его едят, пока щупальца еще шевелятся. Кушанье рекомендуют употреблять осторожно, ведь присоски могут оставаться активными даже во время еды.

6. Косу марцу (Италия)

Кассу марцу – сыр из Сардинии, буквально кишащий живыми личинками мух. Это блюдо вызывает оживленные споры даже среди гурманов: кто считает его деликатесом, а кто — гастрономическим кошмаром. В Италии этот сыр даже считается нелегальным из-за специфики его изготовления.

7. Эскамолы (Мексика)

Эскамолы – это личинки муравьев, которые мексиканцы традиционно жарят и подают в такос или с яйцами. Их еще называют "икра насекомых", а вкус описывают как ореховый и немного сливочный.

8. Тысячелетние яйца (Китай)

Тысячелетние яйца выдерживают в смеси из извести, чая и соли несколько недель или месяцев. Их белок становится прозрачным и темным, а желток приобретает кремовую консистенцию. Это блюдо – одно из самых известных в китайской кухне, хотя его запах может отпугнуть новичков.

9. Змеиная кровь (Вьетнам)

Змеиная кровь смешивается с алкоголем и считается эликсиром силы во Вьетнаме. Этот напиток часто подается в барах для туристов, желающих получить незабываемые впечатления.

10. Мозг обезьяны (Китай)

По легенде, это блюдо подавалось еще в древние времена. Хотя сейчас ее почти не найти, мозг обезьяны остался символом экзотики, о которой часто говорят в контексте необычных кулинарных традиций.