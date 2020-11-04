Укрепляем иммунитет: как приготовить «золотое молоко»

Куркума — не просто специя, которая придает блюдам острый вкус, но еще и мощный природный антибиотик. А если сочетать ее с молоком и медом, то получится настоящая "витаминная бомба", с помощью которой можно укрепить иммунитет. Как же приготовить "золотое молоко"?

золотое молоко (фото с открытыхисточников)

Ингредиенты: 50-60 г куркумы (лучше покупать в специальных магазинчиках для специй), 100 г обычной воды, 1 стакан молока, 1/4 ч.л. миндального масла и 1 ч. л. меда.

Способ приготовления: Возьмите куркуму, залейте ее водой, чтобы образовалась жидкая консистенция. Перелейте ее в сотейник и поставьте на средний огонь, варите 5-7 минут, не забывая постоянно помешивать. У вас должна получиться густая паста коричневого цвета. Оставьте ее, чтобы она остыла, а после этого переложите в стеклянную банку и отправьте в холодильник.

Приступите к приготовлению самого напитка. Вскипятите стакан молока, добавьте в него 1 чайную ложку приготовленной смеси из куркумы и миндальное масло. Тщательно перемешайте. Положите в рот 1 ложку меда и запейте витаминным напитком. Не страшно, если вам не удастся полностью растворить пасту из куркумы в молоке. Мед можно добавить и в сам напиток, кому как удобнее.

Напомним, что этот напиток обладает целым рядом полезных свойств: помогает при проблемах с пищеварением, простуде и гриппе, снимает боль при артрите, очищает сосуды, укрепляет иммунитет и многое другое.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему полезно пить воду с добавлением куркумы.

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