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Главная Новости Досуг рецепты Укрепляем иммунитет: как приготовить «золотое молоко»
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Укрепляем иммунитет: как приготовить «золотое молоко»

«Золотое молоко» обладает многими полезными свойствами

сегодня, 12:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Куркума — не просто специя, которая придает блюдам острый вкус, но еще и мощный природный антибиотик. А если сочетать ее с молоком и медом, то получится настоящая "витаминная бомба", с помощью которой можно укрепить иммунитет. Как же приготовить "золотое молоко"?

Укрепляем иммунитет: как приготовить «золотое молоко»

золотое молоко (фото с открытыхисточников)

Ингредиенты: 50-60 г куркумы (лучше покупать в специальных магазинчиках для специй), 100 г обычной воды, 1 стакан молока, 1/4 ч.л. миндального масла и 1 ч. л. меда.

Способ приготовления: Возьмите куркуму, залейте ее водой, чтобы образовалась жидкая консистенция. Перелейте ее в сотейник и поставьте на средний огонь, варите 5-7 минут, не забывая постоянно помешивать. У вас должна получиться густая паста коричневого цвета. Оставьте ее, чтобы она остыла, а после этого переложите в стеклянную банку и отправьте в холодильник.

Приступите к приготовлению самого напитка. Вскипятите стакан молока, добавьте в него 1 чайную ложку приготовленной смеси из куркумы и миндальное масло. Тщательно перемешайте. Положите в рот 1 ложку меда и запейте витаминным напитком. Не страшно, если вам не удастся полностью растворить пасту из куркумы в молоке. Мед можно добавить и в сам напиток, кому как удобнее.

Напомним, что этот напиток обладает целым рядом полезных свойств: помогает при проблемах с пищеварением, простуде и гриппе, снимает боль при артрите, очищает сосуды, укрепляет иммунитет и многое другое.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему полезно пить воду с добавлением куркумы.


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Источник: https://foodandmood.com.ua/rid/recipe/970892-napitok-molodosti-kak-prigotovit-zolotoe-moloko
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