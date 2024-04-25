Три варианта салатов с пекинской капустой для идеального ужина

С наступлением весны каждый стремится обновить свой рацион, включая в меню больше свежих овощей и зелени. Пекинская капуста, благодаря своей хрустящей текстуре и нежному вкусу, является отличным выбором для приготовления разнообразных салатов. Ниже представлены три рецепта салатов с пекинской капустой, которые помогут разнообразить ужин.

Как приготовить вкусный салат с пекинской капустой

Салат с пекинской капустой и курицей

Ингредиенты:

Пекинская капуста – 300 г

Отварная куриная грудка – 200 г

Сладкий красный перец – 1 шт.

Огурец – 1 шт.

Кунжутное масло – 2 ст. л.

Соевый соус – 1 ст. л.

Мед – 1 ч. л.

Лимонный сок – 2 ст. л.

Приготовление:

Пекинскую капусту нашинковать тонкой соломкой, курицу нарезать небольшими кусочками. Огурец и сладкий перец нарезать тонкими полосками. Для заправки смешать кунжутное масло, соевый соус, мед и лимонный сок. Соединить все ингредиенты в большой миске, добавить заправку и тщательно перемешать.

Этот салат отлично подойдет как самостоятельное блюдо для ужина или как гарнир к другим блюдам.

Салат с пекинской капустой и авокадо

Ингредиенты:

Пекинская капуста – 300 г

Авокадо – 1 шт.

Черри помидоры – 100 г

Красный лук – 1 маленькая головка

Оливковое масло – 3 ст. л.

Бальзамический уксус – 1 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Приготовление:

Пекинскую капусту нашинковать, авокадо нарезать кубиками. Черри разрезать пополам, лук нашинковать тонкими полукольцами. Для заправки смешать оливковое масло, бальзамический уксус, соль и перец. Соединить все ингредиенты, заправить салат и оставить на 5-10 минут, чтобы он пропитался.

Салат с авокадо получается особенно нежным и сытным, что делает его идеальным выбором для вечернего меню.

Салат "Цезарь" с пекинской капустой

Ингредиенты:

Пекинская капуста – 300 г

Сухарики – 50 г

Пармезан – 50 г

Яйцо – 1 шт.

Оливковое масло – 50 мл

Чеснок – 1 зубчик

Анчоусы – 2-3 шт.

Лимонный сок – 1 ст. л.

Приготовление:

Пекинскую капусту нарезать, сухарики подготовить заранее или купить готовые. Пармезан натереть на мелкой терке. Яйцо сварить всмятку, охладить и порезать на четвертинки. Для заправки взбить оливковое масло с измельченным чесноком, анчоусами и лимонным соком. Соединить все ингредиенты, добавить заправку и перемешать. При подаче украсить сверху яйцом и пармезаном.

Каждый из этих рецептов не только украсит вечерний стол, но и обогатит рацион полезными веществами, содержащимися в пекинской капусте.