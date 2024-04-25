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Три варианта салатов с пекинской капустой для идеального ужина

А легкий салат из пекинской капусты можно приготовить без майонеза и мяса

сегодня, 10:45
Автор:
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Черновалова Кристина
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С наступлением весны каждый стремится обновить свой рацион, включая в меню больше свежих овощей и зелени. Пекинская капуста, благодаря своей хрустящей текстуре и нежному вкусу, является отличным выбором для приготовления разнообразных салатов. Ниже представлены три рецепта салатов с пекинской капустой, которые помогут разнообразить ужин.

Три варианта салатов с пекинской капустой для идеального ужина

Как приготовить вкусный салат с пекинской капустой

Салат с пекинской капустой и курицей

Ингредиенты:

  • Пекинская капуста – 300 г

  • Отварная куриная грудка – 200 г

  • Сладкий красный перец – 1 шт.

  • Огурец – 1 шт.

  • Кунжутное масло – 2 ст. л.

  • Соевый соус – 1 ст. л.

  • Мед – 1 ч. л.

  • Лимонный сок – 2 ст. л.

Приготовление:

  1. Пекинскую капусту нашинковать тонкой соломкой, курицу нарезать небольшими кусочками.

  2. Огурец и сладкий перец нарезать тонкими полосками.

  3. Для заправки смешать кунжутное масло, соевый соус, мед и лимонный сок.

  4. Соединить все ингредиенты в большой миске, добавить заправку и тщательно перемешать.

Этот салат отлично подойдет как самостоятельное блюдо для ужина или как гарнир к другим блюдам.

Салат с пекинской капустой и авокадо

Ингредиенты:

  • Пекинская капуста – 300 г

  • Авокадо – 1 шт.

  • Черри помидоры – 100 г

  • Красный лук – 1 маленькая головка

  • Оливковое масло – 3 ст. л.

  • Бальзамический уксус – 1 ст. л.

  • Соль, перец – по вкусу

Приготовление:

  1. Пекинскую капусту нашинковать, авокадо нарезать кубиками.

  2. Черри разрезать пополам, лук нашинковать тонкими полукольцами.

  3. Для заправки смешать оливковое масло, бальзамический уксус, соль и перец.

  4. Соединить все ингредиенты, заправить салат и оставить на 5-10 минут, чтобы он пропитался.

Салат с авокадо получается особенно нежным и сытным, что делает его идеальным выбором для вечернего меню.

Салат "Цезарь" с пекинской капустой

Ингредиенты:

  • Пекинская капуста – 300 г

  • Сухарики – 50 г

  • Пармезан – 50 г

  • Яйцо – 1 шт.

  • Оливковое масло – 50 мл

  • Чеснок – 1 зубчик

  • Анчоусы – 2-3 шт.

  • Лимонный сок – 1 ст. л.

Приготовление:

  1. Пекинскую капусту нарезать, сухарики подготовить заранее или купить готовые.

  2. Пармезан натереть на мелкой терке.

  3. Яйцо сварить всмятку, охладить и порезать на четвертинки.

  4. Для заправки взбить оливковое масло с измельченным чесноком, анчоусами и лимонным соком.

  5. Соединить все ингредиенты, добавить заправку и перемешать. При подаче украсить сверху яйцом и пармезаном.

Каждый из этих рецептов не только украсит вечерний стол, но и обогатит рацион полезными веществами, содержащимися в пекинской капусте.



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