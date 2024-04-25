Три варианта салатов с пекинской капустой для идеального ужина

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Черновалова Кристина
С наступлением весны каждый стремится обновить свой рацион, включая в меню больше свежих овощей и зелени. Пекинская капуста, благодаря своей хрустящей текстуре и нежному вкусу, является отличным выбором для приготовления разнообразных салатов. Ниже представлены три рецепта салатов с пекинской капустой, которые помогут разнообразить ужин.
Как приготовить вкусный салат с пекинской капустой
Ингредиенты:
Пекинская капуста – 300 г
Отварная куриная грудка – 200 г
Сладкий красный перец – 1 шт.
Огурец – 1 шт.
Кунжутное масло – 2 ст. л.
Соевый соус – 1 ст. л.
Мед – 1 ч. л.
Лимонный сок – 2 ст. л.
Приготовление:
Пекинскую капусту нашинковать тонкой соломкой, курицу нарезать небольшими кусочками.
Огурец и сладкий перец нарезать тонкими полосками.
Для заправки смешать кунжутное масло, соевый соус, мед и лимонный сок.
Соединить все ингредиенты в большой миске, добавить заправку и тщательно перемешать.
Этот салат отлично подойдет как самостоятельное блюдо для ужина или как гарнир к другим блюдам.
Ингредиенты:
Пекинская капуста – 300 г
Авокадо – 1 шт.
Черри помидоры – 100 г
Красный лук – 1 маленькая головка
Оливковое масло – 3 ст. л.
Бальзамический уксус – 1 ст. л.
Соль, перец – по вкусу
Приготовление:
Пекинскую капусту нашинковать, авокадо нарезать кубиками.
Черри разрезать пополам, лук нашинковать тонкими полукольцами.
Для заправки смешать оливковое масло, бальзамический уксус, соль и перец.
Соединить все ингредиенты, заправить салат и оставить на 5-10 минут, чтобы он пропитался.
Салат с авокадо получается особенно нежным и сытным, что делает его идеальным выбором для вечернего меню.
Ингредиенты:
Пекинская капуста – 300 г
Сухарики – 50 г
Пармезан – 50 г
Яйцо – 1 шт.
Оливковое масло – 50 мл
Чеснок – 1 зубчик
Анчоусы – 2-3 шт.
Лимонный сок – 1 ст. л.
Приготовление:
Пекинскую капусту нарезать, сухарики подготовить заранее или купить готовые.
Пармезан натереть на мелкой терке.
Яйцо сварить всмятку, охладить и порезать на четвертинки.
Для заправки взбить оливковое масло с измельченным чесноком, анчоусами и лимонным соком.
Соединить все ингредиенты, добавить заправку и перемешать. При подаче украсить сверху яйцом и пармезаном.
Каждый из этих рецептов не только украсит вечерний стол, но и обогатит рацион полезными веществами, содержащимися в пекинской капусте.
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