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Три уникальных рецепта украинского борща для любителей национальной кухни"

Украинский борщ - это не один уникальный рецепт, а десятки разных, традиционных для разных регионов

сегодня, 11:10
Автор:
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Черновалова Кристина
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Борщ – это не просто суп, а кулинарный символ Украины, объединяющий традиции и вкусовые предпочтения разных поколений. Каждая украинская семья имеет свой уникальный рецепт, передающийся из поколения в поколение. Представляем вашему вниманию три рецепта украинского борща, которые удовлетворят вкусы как консервативных гурманов, так и искателей новых вкусовых ощущений.

Три уникальных рецепта украинского борща для любителей национальной кухни"

Три рецепта украинского борща

Классический украинский борщ

Ингредиенты:

- Говядина на кости – 500 г

- Свекла – 2 шт.

- Картофель – 3 шт.

- Морковь – 1 шт.

- Лук репчатый – 1 шт.

- Капуста белокочанная – 200 г

- Томатная паста – 2 ст. л.

- Чеснок – 3 зубчика

- Лавровый лист, соль, перец – по вкусу

- Укроп, петрушка – для подачи

Приготовление:

1. Варите говядину до готовности в 2 литрах воды, снимая пену.

2. Свеклу, морковь, лук нарежьте соломкой и обжарьте с томатной пастой до мягкости.

3. Картофель нарежьте кубиками, добавьте в бульон. После закипания варите 10 минут.

4. Добавьте подготовленные овощи и тонко нашинкованную капусту, варите еще 10-15 минут.

5. За 5 минут до готовности добавьте измельченный чеснок, лавровый лист, соль и перец.

6. Подавайте с зеленью и сметаной.

Борщ с грибами и фасолью

Ингредиенты:

- Шампиньоны – 300 г

- Фасоль белая – 200 г (замоченная ночь)

- Свекла – 1 шт.

- Картофель – 3 шт.

- Морковь – 1 шт.

- Лук репчатый – 1 шт.

- Капуста белокочанная – 200 г

- Томатная паста – 3 ст. л.

- Чеснок – 2 зубчика

- Укроп, петрушка, лавровый лист, соль, перец – по вкусу

Приготовление:

1. Фасоль варите отдельно до полуготовности, затем добавьте к ней порезанные грибы и варите до готовности.

2. Свеклу, морковь и лук обжаривайте с томатной пастой, как в классическом рецепте.

3. В кастрюлю с водой добавьте картофель, варите 10 минут, затем добавьте капусту и готовьте еще 10 минут.

4. Объедините все ингредиенты, доведите до вкуса с солью, перцем и лавровым листом.

5. Подавайте с зеленью и чесноком.

Борщ "Летний"

Ингредиенты:

- Свекла – 2 шт.

- Огурцы свежие – 2 шт.

- Редис – 5 шт.

- Зеленый лук, укроп – по вкусу

- Яблочный уксус – 2 ст. л.

- Сахар – 1 ч. л.

- Соль, перец – по вкусу

Приготовление:

1. Свеклу варите в мундире, затем очистите и нарежьте соломкой.

2. Свежие огурцы, редис нарежьте тонкими ломтиками.

3. Зелень нарежьте.

4. Свеклу залейте 1 литром холодной воды, добавьте уксус, сахар, соль и перец.

5. Дайте настояться в холодильнике минимум 2 часа.

6. Перед подачей добавьте овощи и зелень.

Каждый из представленных рецептов борща несет в себе частичку украинской кулинарной традиции, отражая разнообразие и богатство вкусов, которые можно встретить в национальной кухне. Независимо от выбранного рецепта, борщ остается не только вкусным блюдом, но и способом объединения семьи и друзей за одним столом, подчеркивая богатство и гостеприимство украинской культуры.



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