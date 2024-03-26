Три оригинальных рецепта весенних салатов для гурманов

С приходом весны многие стремятся обновить свой рацион, включив в него больше свежих овощей и зелени. Предлагаем вашему вниманию три уникальных рецепта весенних салатов, которые порадуют не только своим вкусом, но и полезными свойствами. Эти блюда станут отличным дополнением к любому столу и помогут разнообразить повседневное меню.

Свежий вкус: 3 простых рецепта весенних салатов. Фото из открытых источников

1. Салат "Весеннее пробуждение"

Ингредиенты:

- Молодой шпинат – 150 г

- Авокадо – 1 шт.

- Стручковая фасоль – 100 г

- Черри – 10 шт.

- Сыр фета – 50 г

- Семена подсолнечника – 1 ст. л.

- Оливковое масло – 2 ст. л.

- Лимонный сок – 1 ст. л.

- Мед – 1 ч. л.

- Соль, перец – по вкусу

Приготовление:

1. Шпинат промыть и обсушить. Фасоль отварить в подсоленной воде до готовности, охладить. Авокадо очистить от кожуры и нарезать дольками. Помидоры черри разрезать на половинки.

2. Для заправки смешать оливковое масло, лимонный сок, мед, соль и перец до однородности.

3. В большой миске аккуратно смешать шпинат, фасоль, авокадо, помидоры и сыр фета, нарезанный кубиками. Полить заправкой и перемешать. Посыпать семенами подсолнечника перед подачей.

2. Салат "Радуга на тарелке"

Ингредиенты:

- Редис – 100 г

- Огурец – 1 шт.

- Морковь – 1 шт.

- Желтый перец – 1 шт.

- Красный лук – 1 шт.

- Кинза – 1 пучок

- Оливковое масло – 3 ст. л.

- Бальзамический уксус – 1 ст. л.

- Мед – 2 ч. л.

- Соль, черный перец – по вкусу

Приготовление:

1. Овощи промыть и нарезать тонкими ломтиками или соломкой. Кинзу мелко нарезать.

2. Для заправки взбить оливковое масло, бальзамический уксус, мед, соль и перец.

3. Смешать овощи и кинзу в миске, залить заправкой и аккуратно перемешать.

3. Салат "Зеленый оазис"

Ингредиенты:

Зеленый листовой салат – 200 г

Зеленый горошек (свежий или заможденный) – 100 г

Огурцы – 2 шт.

Зеленый лук – 1 пучок

Авокадо – 1 шт.

Оливковое масло extra virgin – 3 ст. л.

Сок лайма – 2 ст. л.

Мед – 1 ч. л.

Горчица – 1 ч. л.

Соль, свежемолотый черный перец – по вкусу

Тыквенные семечки (поджаренные) – для подачи

Приготовление:

1. Листовой салат нарвать руками на крупные куски, огурцы нарезать тонкими ломтиками, зеленый лук мелко нашинковать. Авокадо разрезать пополам, удалить косточку и нарезать мякоть дольками.

2. В салатник добавить зеленый горошек, подготовленные огурцы, зеленый лук и авокадо к листовому салату.

3. Для заправки в небольшой миске смешать оливковое масло, сок лайма, мед, горчицу, соль и перец до однородности.

4. Заправить салат, аккуратно перемешать, чтобы ингредиенты равномерно покрылись заправкой.

5. Перед подачей посыпать салат поджаренными тыквенными семечками для добавления хрустящей текстуры и дополнительного вкуса.

Салаты идеально подойдут для разнообразия повседневного меню и станут замечательным дополнением к праздничному столу. Благодаря простоте подготовки и доступности ингредиентов, эти салаты могут стать вашими любимыми весенними блюдами. Они не только удовлетворят потребности гурманов, но и внесут свежесть в ваш рацион, насытив организм витаминами и микроэлементами, необходимыми для поддержания здоровья и хорошего настроения в весенний период.