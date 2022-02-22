Три научно доказанных способа замедлить старение

Вернуть время назад и вернуться в свои восемнадцать, к сожалению, все еще невозможно. Но наука утверждает, что мы можем замедлить старение. Выглядеть на десять лет моложе своего возраста — реально! Естественно, вечной юности не существует. Но если клетки вашего организма получают достаточно кислорода, то их старение замедляется, пишет championat.

Молодость - фото из открытых источников

Регулярные обследования



С возрастом многие неожиданно выявляют у себя хронические заболевания, которые можно было обнаружить на ранней стадии. Чтобы поймать и скорректировать какое-либо изменение в работе организма, важно регулярно проходить диспансеризацию или ее современный аналог: комплексную диагностику чек-ап.



Зеленые овощи



Полезны ярко-зеленые, листовые и некоторые другие овощи из семейства крестоцветных: редис, кабачки, капуста, цветная капуста, брюссельская капуста, шпинат, брокколи, спаржа. Если есть в достаточных количествах, улучшается состояние сердечно-сосудистой системы, нормализуется артериальное давление, организм получает защиту от рака и токсинов. По оценке диетологов, человеку нужно в день примерно 115-120 г таких овощей.



Защита от солнца



Выходя на улицу, важно защищать свою кожу от воздействия опасного ультрафиолета – одной из главных причин развития рака кожи. Кроме того, именно ультрафиолет – причина появления ранних морщин и быстрого старения кожи. Используйте средства с уровнем SPF не ниже 30, а также не забывайте увлажнять кожу.

Напомним, для любителей кофе есть хорошая новость — бодрящий напиток способен улучшить память и когнитивные функции. К такому выводу пришла группа международных ученых из Дании и Португалии. Как сообщает Molecular Nutrition & Food Research, кофеин укрепляет связи между различными отделами мозга, повышая внимание и в целом мозговую активность. В рамках исследования эксперты оценили риск развития метаболических нарушений у 842 участников, не страдающих деменцией. Эксперимент длился в течение 12 лет. Ученые наибольшее внимание уделяли диете пациентов, проверяя связь между тем, что пациент употребляет и как это влияет на его самочувствие. Специалисты сравнивали активность мозговых связей у тех, кто пил кофе каждый день, и тех, кто его совсем не употребляет.







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