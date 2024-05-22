Три идеи для летнего салата с огурцами: рецепты, которые порадуют каждого

В летний период огурцы становятся одним из главных ингредиентов в меню многих украинцев. Этот хрустящий овощ не только насыщает организм полезными микроэлементами, но и отлично утоляет жажду в жаркие дни. Предлагаем вашему вниманию три рецепта салатов с огурцами, которые будут отличным дополнением к любому столу.

Летний салат из огурцов с вкусной заправкой

1. Салат с огурцами и йогуртовой заправкой

Ингредиенты:

Огурцы – 3 шт.

Натуральный йогурт – 150 г

Чеснок – 2 зубчика

Укроп – 1 пучок

Соль, перец – по вкусу

Приготовление:

Огурцы тщательно вымыть, обсушить и нарезать тонкими полукруглыми ломтиками. Чеснок очистить и измельчить. Укроп вымыть и мелко нарезать. В глубокой миске смешать огурцы, йогурт, чеснок и укроп. Приправить солью и перцем. Салат оставить в холодильнике на 20 минут, чтобы он пропитался.

Этот салат идеально подойдет для легкого ужина или как дополнение к мясным блюдам.

2. Салат "Греческий" с огурцами и фетой

Ингредиенты:

Огурцы – 2 шт.

Помидоры – 2 шт.

Сыр фета – 100 г

Маслины – 50 г

Лук красный – 1 шт.

Оливковое масло – 2 ст.л.

Лимонный сок – 1 ст.л.

Соль, черный перец – по вкусу

Приготовление:

Огурцы и помидоры нарезать крупными кубиками. Лук тонко нашинковать. В салатницу выложить огурцы, помидоры, лук и маслины. Сыр фета измельчить вилкой и добавить в салат. Заправить салат оливковым маслом и лимонным соком. Посыпать солью и перцем. Перед подачей перемешать.

"Греческий" салат отлично подойдет для барбекю или в качестве самостоятельного блюда.

3. Спайси-салат с огурцами и чили

Ингредиенты:

Огурцы – 2 шт.

Перец чили – 1 шт.

Лимонный сок – 2 ст.л.

Соевый соус – 1 ст.л.

Кориандр – 1 пучок

Сахар – 1 ч.л.

Кунжутное масло – 1 ст.л.

Приготовление:

Огурцы нарезать тонкими ломтиками. Чили тонко нашинковать, смешать с лимонным соком, соевым соусом, сахаром и кунжутным маслом. Заправку вылить на огурцы, посыпать свежим кориандром. Перед подачей дать настояться в течение 30 минут.

Этот острый салат станет прекрасным дополнением к азиатским блюдам или просто как закуска.

Эти летние салаты не только порадуют вас своим вкусом, но и принесут пользу за счет большого количества витаминов и минералов, содержащихся в огурцах. Приятного аппетита и легкого лета!