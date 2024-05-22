Три идеи для летнего салата с огурцами: рецепты, которые порадуют каждого

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Черновалова Кристина
В летний период огурцы становятся одним из главных ингредиентов в меню многих украинцев. Этот хрустящий овощ не только насыщает организм полезными микроэлементами, но и отлично утоляет жажду в жаркие дни. Предлагаем вашему вниманию три рецепта салатов с огурцами, которые будут отличным дополнением к любому столу.
Летний салат из огурцов с вкусной заправкой
1. Салат с огурцами и йогуртовой заправкой
Ингредиенты:
Огурцы – 3 шт.
Натуральный йогурт – 150 г
Чеснок – 2 зубчика
Укроп – 1 пучок
Соль, перец – по вкусу
Приготовление:
Огурцы тщательно вымыть, обсушить и нарезать тонкими полукруглыми ломтиками.
Чеснок очистить и измельчить. Укроп вымыть и мелко нарезать.
В глубокой миске смешать огурцы, йогурт, чеснок и укроп. Приправить солью и перцем.
Салат оставить в холодильнике на 20 минут, чтобы он пропитался.
Этот салат идеально подойдет для легкого ужина или как дополнение к мясным блюдам.
2. Салат "Греческий" с огурцами и фетой
Ингредиенты:
Огурцы – 2 шт.
Помидоры – 2 шт.
Сыр фета – 100 г
Маслины – 50 г
Лук красный – 1 шт.
Оливковое масло – 2 ст.л.
Лимонный сок – 1 ст.л.
Соль, черный перец – по вкусу
Приготовление:
Огурцы и помидоры нарезать крупными кубиками. Лук тонко нашинковать.
В салатницу выложить огурцы, помидоры, лук и маслины.
Сыр фета измельчить вилкой и добавить в салат.
Заправить салат оливковым маслом и лимонным соком. Посыпать солью и перцем.
Перед подачей перемешать.
"Греческий" салат отлично подойдет для барбекю или в качестве самостоятельного блюда.
3. Спайси-салат с огурцами и чили
Ингредиенты:
Огурцы – 2 шт.
Перец чили – 1 шт.
Лимонный сок – 2 ст.л.
Соевый соус – 1 ст.л.
Кориандр – 1 пучок
Сахар – 1 ч.л.
Кунжутное масло – 1 ст.л.
Приготовление:
Огурцы нарезать тонкими ломтиками.
Чили тонко нашинковать, смешать с лимонным соком, соевым соусом, сахаром и кунжутным маслом.
Заправку вылить на огурцы, посыпать свежим кориандром.
Перед подачей дать настояться в течение 30 минут.
Этот острый салат станет прекрасным дополнением к азиатским блюдам или просто как закуска.
Эти летние салаты не только порадуют вас своим вкусом, но и принесут пользу за счет большого количества витаминов и минералов, содержащихся в огурцах. Приятного аппетита и легкого лета!
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