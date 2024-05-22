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Три идеи для летнего салата с огурцами: рецепты, которые порадуют каждого

Заправка с хреном и горчицей делает салат оригинальным и пикантным на вкус

сегодня, 10:45
Автор:
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Черновалова Кристина
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В летний период огурцы становятся одним из главных ингредиентов в меню многих украинцев. Этот хрустящий овощ не только насыщает организм полезными микроэлементами, но и отлично утоляет жажду в жаркие дни. Предлагаем вашему вниманию три рецепта салатов с огурцами, которые будут отличным дополнением к любому столу.

Три идеи для летнего салата с огурцами: рецепты, которые порадуют каждого

Летний салат из огурцов с вкусной заправкой

1. Салат с огурцами и йогуртовой заправкой

Ингредиенты:

  • Огурцы – 3 шт.

  • Натуральный йогурт – 150 г

  • Чеснок – 2 зубчика

  • Укроп – 1 пучок

  • Соль, перец – по вкусу

Приготовление:

  1. Огурцы тщательно вымыть, обсушить и нарезать тонкими полукруглыми ломтиками.

  2. Чеснок очистить и измельчить. Укроп вымыть и мелко нарезать.

  3. В глубокой миске смешать огурцы, йогурт, чеснок и укроп. Приправить солью и перцем.

  4. Салат оставить в холодильнике на 20 минут, чтобы он пропитался.

Этот салат идеально подойдет для легкого ужина или как дополнение к мясным блюдам.

2. Салат "Греческий" с огурцами и фетой

Ингредиенты:

  • Огурцы – 2 шт.

  • Помидоры – 2 шт.

  • Сыр фета – 100 г

  • Маслины – 50 г

  • Лук красный – 1 шт.

  • Оливковое масло – 2 ст.л.

  • Лимонный сок – 1 ст.л.

  • Соль, черный перец – по вкусу

Приготовление:

  1. Огурцы и помидоры нарезать крупными кубиками. Лук тонко нашинковать.

  2. В салатницу выложить огурцы, помидоры, лук и маслины.

  3. Сыр фета измельчить вилкой и добавить в салат.

  4. Заправить салат оливковым маслом и лимонным соком. Посыпать солью и перцем.

  5. Перед подачей перемешать.

"Греческий" салат отлично подойдет для барбекю или в качестве самостоятельного блюда.

3. Спайси-салат с огурцами и чили

Ингредиенты:

  • Огурцы – 2 шт.

  • Перец чили – 1 шт.

  • Лимонный сок – 2 ст.л.

  • Соевый соус – 1 ст.л.

  • Кориандр – 1 пучок

  • Сахар – 1 ч.л.

  • Кунжутное масло – 1 ст.л.

Приготовление:

  1. Огурцы нарезать тонкими ломтиками.

  2. Чили тонко нашинковать, смешать с лимонным соком, соевым соусом, сахаром и кунжутным маслом.

  3. Заправку вылить на огурцы, посыпать свежим кориандром.

  4. Перед подачей дать настояться в течение 30 минут.

Этот острый салат станет прекрасным дополнением к азиатским блюдам или просто как закуска.

Эти летние салаты не только порадуют вас своим вкусом, но и принесут пользу за счет большого количества витаминов и минералов, содержащихся в огурцах. Приятного аппетита и легкого лета!



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