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Традиционная мокрая паска: подробный рецепт к праздничному столу

Вкусная и нежная мокрая паска — классический рецепт к Пасхе

сегодня, 10:45
Автор:
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Черновалова Кристина
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Празднование Пасхи в Украине невозможно представить без паски — традиционного хлеба, который символизирует возрождение и новую жизнь. Одним из вариантов этого угощения является мокрая паска, которая отличается особой нежностью и влажностью текстуры. В этом материале представлен пошаговый рецепт приготовления мокрой паски, который поможет вам украсить праздничный стол и порадовать домочадцев.

Традиционная мокрая паска: подробный рецепт к праздничному столу

Праздничный рецепт: мокрая паска для вашего стола

Ингредиенты:

  • Пшеничная мука высшего сорта — 1 кг

  • Свежие куриные яйца — 5 штук

  • Сахар — 250 г

  • Молоко — 500 мл

  • Сливочное масло — 200 г

  • Прессованные дрожжи — 50 г

  • Изюм, заранее вымоченный — 200 г

  • Ванильный сахар — 10 г

  • Цедра одного лимона

  • Соль — 1 чайная ложка

Подготовка дрожжевой опары:

  1. Для начала необходимо приготовить опару. В небольшой кастрюле подогрейте 250 мл молока до теплого состояния, добавьте 1 столовую ложку сахара и все дрожжи. Размешайте, пока дрожжи полностью не растворятся.

  2. Всыпьте в молочно-дрожжевую смесь 200 г муки, хорошо перемешайте до однородности, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1 час для поднятия.

Приготовление теста:

  1. В оставшемся молоке растопите сливочное масло, добавьте соль, оставшийся сахар и перемешайте до полного растворения ингредиентов.

  2. В глубокой миске взбейте яйца с ванильным сахаром до легкости.

  3. Соедините поднявшуюся опару, яичную смесь и молочно-масляную смесь. Постепенно добавляйте оставшуюся муку, замешивая мягкое, но не липкое тесто.

  4. Добавьте изюм и тонко нарезанную цедру лимона, аккуратно вмешайте в тесто.

  5. Переложите тесто в маслом смазанную форму, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 2-3 часа, чтобы тесто поднялось.

Выпекание:

  1. Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия.

  2. Поставьте форму с тестом в духовку и выпекайте около 50 минут до золотистой корочки.

  3. Готовую паску остудите в форме, затем аккуратно извлеките и украсьте по желанию.

Этот рецепт мокрой паски не только прост в исполнении, но и позволяет почувствовать всю глубину праздничных традиций. Паска получается очень ароматной и невероятно вкусной, что обязательно оценят все гости вашего праздничного стола.



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