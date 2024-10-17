ТОП-5 самых популярных рецептов в мире: от пасты до кари

Мировая кухня богата разнообразием, но есть несколько блюд, которые стали настоящей визитной карточкой национальных культур и широко известны по всему миру. Рецепты этих блюд варьируются в зависимости от региона, но их основа остается неизменной, что делает их любимыми среди миллионов людей. В этой статье мы рассмотрим уже ставшие глобальными пять наиболее популярных рецептов.

Самые популярные рецепты мира: что готовят на всех континентах

1. Паста Карбонара (Италия)

Карбонара – одно из самых известных итальянских блюд, ставшее популярным во всем мире. Для ее приготовления необходимы простые ингредиенты, но результат увлекает своей насыщенностью и гармоничным сочетанием вкусов.

Ингредиенты:

Спагетти – 400 г

Яйца – 4 шт.

Гуанчале (или панчетта) – 150 г

Сыр Пекорино Романо – 100 г

Соль и перец – по вкусу

Приготовление:

Отварите спагетти в подсоленной воде до состояния аль-денте. Тем временем гуанчале нарежьте небольшими кубиками и обжарьте его до золотистой корочки. В отдельной миске смешайте яйца с тертым сыром и добавьте свежемолотый перец. Слейте воду из пасты, оставив немного жидкости. Добавьте спагетти к гуанчале, снимите сковороду с огня и быстро перемешайте с яично-творожной смесью. При необходимости добавьте несколько ложек жидкости от варки пасты для кремовой консистенции. Подавайте с дополнительным творогом и перцем.

2. Томатный суп с базиликом (США)

Популярный в Соединенных Штатах томатный суп с базиликом является символом домашнего уюта. Его часто подают с гренками или творожными тостами.

Ингредиенты:

Помидоры – 1 кг

Чеснок – 2 зубчика

Базилик – пучок

Оливковое масло – 2 ст. ложки

Овощной бульон – 500 мл

Соль и перец – по вкусу

Приготовление:

Нарежьте помидоры кубиками. Чеснок измельчите. Разогрейте оливковое масло в кастрюле и обжарьте чеснок до золотистого цвета. Добавьте помидоры и тушите около 10 минут, пока они не размякнут. Добавьте бульон, базилик, соль и перец. Варите на слабом огне 15-20 минут. По желанию суп можно перебить блендером до однородной смеси. Подавайте горячим.

3. Суши (Япония)

Суши – одно из самых известных японских блюд, ставшее популярным во многих странах мира. Традиционные суши могут быть разными: от нигири до маки.

Ингредиенты:

Рис для суши – 300 г

Водоросли нори – 5 листьев

Рыба (лосось, тунец) – 200 г

Овощи (огурец, авокадо) – по желанию

Соевый соус, васаби, имбирь – для подачи

Приготовление:

Отварите рис для суши согласно инструкции, добавьте рисовый уксус. Нарежьте рыбу тонкими ломтиками. Разложите лист норе на бамбуковый коврик, выложите на него равномерный слой риса, оставив верхний край свободным. Добавьте начинку (рыбу и овощи) по центру и аккуратно скрутите ролл слегка увлажнив край для фиксации. Нарежьте ролл ножом и подавайте с соевым соусом, васаби и имбирем.

4. Кари (Индия)

Кари – блюдо с многовековой историей, имеющее сотни вариаций. Индийское карри готовится на основе специй и может содержать мясо, овощи или рыбу.

Ингредиенты:

Куриное филе – 500 г

Лук – 1 шт.

Чеснок – 3 зубчика

Имбирь – кусочек 3 см

Томатная паста – 2 ст. ложки

Смесь специй для карри – 2 ст. ложки

Кокосовое молоко – 400 мл

Приготовление:

Нарежьте курицу кубиками. Лук, чеснок и имбирь измельчите. Обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте чеснок и имбирь. Тушите еще несколько минут. Разместите томатную пасту и специи, перемешайте. Выложите курицу и жарьте, пока она не побелеет со всех сторон. Добавьте кокосовое молоко и тушите на слабом огне 20–30 минут. Подавайте с рисом.

5. Чуррос (Испания)

Чуррос – популярный десерт испанской кухни, обычно подают на завтрак с шоколадом.

Ингредиенты:

Вода – 250 мл

Мука – 200 г

Сливочное масло – 50 г

Сахар – 50 г

Корица – 1 ч. ложка

Масло для жарки

Приготовление:

Вскипятите воду с маслом. Добавьте муку и перемешайте до образования теста. Переложите тесто в кондитерский мешок. Нагрейте растительное масло в глубокой сковороде. Выдавите тесто в форме полосок и жарьте до золотистой корочки. После жарки обсыпьте сахаром и корицей. Подавайте с горячим шоколадом.

У каждой нации есть блюда, ставшие частью не только их культуры, но и мировой гастрономии. Паста Карбонара, томатный суп, суши, карри и чуррос – это лишь несколько примеров рецептов, покоривших сердца людей в разных уголках планеты. Они сохраняют в себе многовековые традиции и продолжают объединять людей через любовь по вкусу и стряпне.