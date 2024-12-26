ТОП-5 новогодних десертов, которые стоит попробовать: рецепты для праздничного стола

Новый год – это время магии, празднования и, конечно, вкусных блюд. Новогодний стол не обходится без десертов, которые не только радуют вкусовые рецепторы, но создают праздничную атмосферу. Если вы хотите поразить гостей, предлагаем вам пятерку оригинальных и вкусных десертов, которые станут отличным завершением новогоднего ужина.

ТОП-5 новогодних десертов. Фото: freepik

1. Торт "Новогодний лес"

Этот торт не только вкусен, но и красив. Он напоминает зимний лес, покрытый снегом, и станет главным украшением вашего стола.

Ингредиенты:

4 яйца

200 г сахара

200 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

100 г сливочного масла

300 г сметаны

2 ст. л. какао

200 г орехов (грецких или фундука)

100 г шоколада для глазури

Приготовление:

Взбейте яйца с сахаром, добавьте растопленное масло и постепенно всыпьте муку с разрыхлителем. Выпекайте бисквит в разогретой до 180 градусов духовке до готовности. Для крема смешайте сметану с сахаром и какао. Орехи измельчите и обжарьте на сухой сковороде. Соберите торт: один корж, крем, затем снова корж и так до конца. Верх торта украсьте шоколадной глазурью и орехами, чтобы создать облик зимнего леса.

2. Чизкейк с ягодами и мороженым

Нежный чизкейк с кремовым вкусом и приятной кислинкой из ягод – идеальный вариант для любителей легких десертов.

Ингредиенты:

500 г сыра кремового

150 г сахара

200 г печенья (сандвич или песочное)

100 г масла

200 г ягод (малина, черника или клубника)

200 г ванильного мороженого

Приготовление:

Печенье измельчите в крошку и смешайте с растопленным маслом. Выложите массу в форму для выпечки, утрамбовывая ее, и поставьте в холодильник на 30 минут. Для начинки взбейте кремовый творог с сахаром и выложите поверх основания. Сверху уложите ягоды и мороженое. Поставьте чизкейк в холодильник на несколько часов перед подачей.

3. Шоколадно-ореховый фондан

Этот десерт – настоящий взрыв вкуса для тех, кто любит шоколад. Внешне это обычный шоколадный кекс, а внутри он скрывает редкий шоколадный центрик.

Ингредиенты:

200 г черного шоколада

100 г сливочного масла

2 яйца

50 г сахара

2 ст. л. муки

50 г измельченных орехов (миндаль или фундук)

Приготовление:

Растопите шоколад и масло на водяной бане. Взбейте яйца с сахаром до пышной массы, затем добавьте шоколадную смесь и муку. Выложите в формы для выпечки и внутрь положите орехи. Выпекайте при температуре 180 градусов 10-12 минут, чтобы центр остался жидким.

4. Крем-брюле с апельсиновым соусом

Крем-брюле – это французская классика, которая всегда смотрится элегантно на праздничном столе. В сочетании с апельсиновым соусом, этот десерт станет настоящим шедевром.

Ингредиенты:

500 мл сливок

4 желтка

100 г сахара

1 ч. л. ванильного сахара

2 ст. л. апельсинового сока

Сахар для карамелизации

Приготовление:

Смешайте желтки с сахаром и ванильным сахаром. Доведите сливки до кипения и постепенно выливайте их в яичную массу, постоянно помешивая. Прогрейте смесь на медленном огне, пока она не загустеет. Вылейте крем в формы, запекайте при температуре 160 градусов до загустения. Для соуса смешайте апельсиновый сок с сахаром и прогрейте его до карамелизации. Залейте соусом крем-брюле перед подачей.

5. Мандариновая панакота

Панакота – это итальянский десерт, который можно приготовить с разными вкусами. Мандариновый вариант придает праздничную нотку, идеально подходит для зимних праздников.

Ингредиенты:

400 мл сливок

100 мл молока

200 г сахара

10 г желатина

2 мандарины

Приготовление:

Замочите желатин в молоке на 10 минут. Сливки и сахар доведите до кипения. Добавьте желатин в горячую сливочную смесь и хорошо перемешайте. Вылейте смесь в форму и охладите до загустения. Выжмите сок из мандаринов и залейте им панна котту перед подачей.

Эти вкусные и красивые десерты станут не только отличным завершением вашего новогоднего ужина, но и добавят праздничной атмосферы на вашем столе.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что праздничные вечеринки и встречи с друзьями — это всегда отличный повод для приятного общения. Но не все гости любят алкогольные напитки, или они хотят попробовать что-то легкое и освежающее. В этих случаях безалкогольные коктейли станут идеальным решением. Они яркие, вкусные и могут быть настоящим украшением стола. Рецепты самых популярных и оригинальных безалкогольных коктейлей, которые легко приготовить на дому – по ссылке.