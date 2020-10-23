ТОП-5 коктейлей из осенних ягод

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Таисия Ерохина
Осень щедра на
ягоды, которые станут отличной основой для различных коктейлей. Вашему внимаю
пять рецептов интересных напитков, размещенных
изданием "Гастроном".
Калифорнийский
ликер из шиповника
Ингредиенты: 1 л
бренди или коньяка, 400–450 г шиповника, 150 г коричневого сахара, цедра 1
лимона, половина палочки корицы, 2 бутона гвоздики, 2 см ванильного стручка.
Ягоды шиповника вымыть, очистить от плодоножек и обсушить. Проткнуть каждую
ягоду булавкой до сердцевины, пересыпать ягоды в банку, заполнив ее доверху.
Добавить сахар и специи, цедру лимона. Влить в банку доверху бренди, плотно
закупорить и поставить на 3 месяца в теплое место. Затем слить настой – он
должен быть густым, тягучим как сироп. Через сито отжать в сироп остатки ягод
и процедить. Снова плотно закупорить емкость, и оставить ликер настаиваться
дальше. К дегустации можно приступить уже через пару месяцев. Чем дольше
настаивать ликер, тем он вкуснее.
Рябиновка из
черноплодки и кислых яблок
Ингредиенты: 0,75
л водки, 400 г черноплодной рябины, 400 г кислых яблок (лучше всего — антоновка), 4
ст. л. меда, 200 г сахара. Рябину очистить от хвостиков и веточек, обсушить.
Яблоки разрезать пополам, удалить кочерыжки и нарезать тонкими дольками.
Вскипятить 1 л воды, засыпать в нее сахар и сварить сироп. Добавить в сироп
ягоды, варить 5 минут, затем добавить дольки яблок, проварить еще 5 минут. Остудить
фрукты в сиропе, переложить вместе с сиропом в бутылку или банку. Влить водку,
перемешать. Плотно закрыть и убрать в теплое темное место на 1 месяц.
Процедить, добавить мед, снова закупорить и настаивать еще неделю.
Брусничный
мартини
Ингредиенты: 200
мл белого вермута, 120 мл водки, 1 стакан брусники и еще немного для украшения,
2 ст. л. сахара, 1 ст. л. сахарной пудры. Бруснику растолкать, выложить в
сотейник, добавить сахар и 400 мл воды. Довести до кипения, закрыть, снять с
огня и остудить. Процедить брусничный отвар, соединить в кувшине с водкой,
вермутом и хорошо охладить. Коктейль украсить ягодами на шпажке.
Клюква в сахаре
Ингредиенты: 20
мл лимонной водки, 20 мл клюковки с апельсином, 30 мл клюквенного сока, 20 мл
свежевыжатого лимонного сока, 10 мл сахарного сиропа, ягоды клюквы для
украшения. Смешать все ингредиенты в шейкере, взбить. Процедить в невысокий
стакан, наполненный крошеным льдом. Украсить ягодами клюквы.
Облепиховый грог
Ингредиенты: 220
мл темного рома, 160 г ягод облепихи, 100 мл крепко заваренного зеленого чая, 1
палочка корицы, 100 г цветочного меда, лимон или апельсин для подачи. Облепиху
растолочь или измельчить в блендере. Вскипятить 800 мл воды с зеленым чаем,
выложить в эту смесь облепиху, перелить в термос и дать настояться 24 часа.
Процедить облепиховый отвар, соединить его с ромом и корицей. Прогреть на
слабом огне до появления первых пузырьков. Снять с огня, вмешать мед. Разлить
грог по бокалам, украсить кружочком лимона или апельсина.
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как сделать зеленый
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