ТОП-5 коктейлей из осенних ягод

Осень щедра на ягоды, которые станут отличной основой для различных коктейлей. Вашему внимаю пять рецептов интересных напитков, размещенных изданием "Гастроном".

Калифорнийский ликер из шиповника

Ингредиенты: 1 л бренди или коньяка, 400–450 г шиповника, 150 г коричневого сахара, цедра 1 лимона, половина палочки корицы, 2 бутона гвоздики, 2 см ванильного стручка. Ягоды шиповника вымыть, очистить от плодоножек и обсушить. Проткнуть каждую ягоду булавкой до сердцевины, пересыпать ягоды в банку, заполнив ее доверху. Добавить сахар и специи, цедру лимона. Влить в банку доверху бренди, плотно закупорить и поставить на 3 месяца в теплое место. Затем слить настой – он должен быть густым, тягучим как сироп. Через сито отжать в сироп остатки ягод и процедить. Снова плотно закупорить емкость, и оставить ликер настаиваться дальше. К дегустации можно приступить уже через пару месяцев. Чем дольше настаивать ликер, тем он вкуснее.

Рябиновка из черноплодки и кислых яблок

Ингредиенты: 0,75 л водки, 400 г черноплодной рябины, 400 г кислых яблок (лучше всего — антоновка), 4 ст. л. меда, 200 г сахара. Рябину очистить от хвостиков и веточек, обсушить. Яблоки разрезать пополам, удалить кочерыжки и нарезать тонкими дольками. Вскипятить 1 л воды, засыпать в нее сахар и сварить сироп. Добавить в сироп ягоды, варить 5 минут, затем добавить дольки яблок, проварить еще 5 минут. Остудить фрукты в сиропе, переложить вместе с сиропом в бутылку или банку. Влить водку, перемешать. Плотно закрыть и убрать в теплое темное место на 1 месяц. Процедить, добавить мед, снова закупорить и настаивать еще неделю.

Брусничный мартини

Ингредиенты: 200 мл белого вермута, 120 мл водки, 1 стакан брусники и еще немного для украшения, 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. сахарной пудры. Бруснику растолкать, выложить в сотейник, добавить сахар и 400 мл воды. Довести до кипения, закрыть, снять с огня и остудить. Процедить брусничный отвар, соединить в кувшине с водкой, вермутом и хорошо охладить. Коктейль украсить ягодами на шпажке.

Клюква в сахаре

Ингредиенты: 20 мл лимонной водки, 20 мл клюковки с апельсином, 30 мл клюквенного сока, 20 мл свежевыжатого лимонного сока, 10 мл сахарного сиропа, ягоды клюквы для украшения. Смешать все ингредиенты в шейкере, взбить. Процедить в невысокий стакан, наполненный крошеным льдом. Украсить ягодами клюквы.

Облепиховый грог

Ингредиенты: 220 мл темного рома, 160 г ягод облепихи, 100 мл крепко заваренного зеленого чая, 1 палочка корицы, 100 г цветочного меда, лимон или апельсин для подачи. Облепиху растолочь или измельчить в блендере. Вскипятить 800 мл воды с зеленым чаем, выложить в эту смесь облепиху, перелить в термос и дать настояться 24 часа. Процедить облепиховый отвар, соединить его с ромом и корицей. Прогреть на слабом огне до появления первых пузырьков. Снять с огня, вмешать мед. Разлить грог по бокалам, украсить кружочком лимона или апельсина.

Ранее мы писали, как сделать зеленый смузи для иммунитета.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!