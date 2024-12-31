Топ-3 идеи для праздничного стола: что приготовить на Новый год 2025

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Черновалова Кристина
Новогодние праздники — время, когда хочется удивить родных и друзей не только атмосферой, но и блюдами на столе. Если вам надоели стандартные рецепты, предлагаем несколько интересных вариантов, точно станут хитами вашего застолья.
Рецепты новогодних блюд
Классика новогоднего меню, но в современной интерпретации. Более легкий и более полезный вариант без майонеза — попробуйте!
Ингредиенты:
3 картофелины;
2 морковки;
3 маринованные огурцы;
3 вареных яйца;
300 г куриной грудки;
1 банка зеленого горошка;
150 мл йогурта или сметаны.
Инструкция:
Все ингредиенты нарежьте мелкими кубиками.
Смешайте овощи, курицу и горошек в большой миске.
Добавьте йогурт, посолите и перемешайте.
Подайте в красивом салатнике или порционно, украсив свежей зеленью.
Хрустящая корочка, аромат яблок и легкий медовый привкус – такая утка станет главной звездой вашего стола.
Ингредиенты:
1 утка (2–2,5 кг);
5 яблок (кисло-сладких);
3 ст. л. меда;
2 ст. л. горчицы;
соль и перец.
Как готовить:
Тщательно промойте утку, удалите остатки жира.
Смешайте мед с горчицей, натрите утку извне и изнутри, оставьте мариноваться на 2 часа.
Яблоки нарежьте большими частями, нафаршируйте ими птицу.
Выложите утку в форму для запекания, накройте фольгой и готовьте в духовке при 180 °C в течение 2 часов.
Снимите фольгу за полчаса до конца запекания, чтобы получить аппетитную золотистую корочку.
Идеальный вариант для тех, кто не хочет долго возиться с выпечкой. Вкусный, лёгкий и нежный десерт на основе печенья.
Ингредиенты:
300 г слоеного печенья;
1 банка сгущенки;
200 г сливочного масла;
горсть орехов или свежие ягоды для украшения.
Приготовление:
Печенье сломайте на мелкие кусочки.
Взбейте масло со сгущенкой до однородной консистенции.
В форме выложите слои: сначала печенье, затем крем. Повторяйте до тех пор, пока не используете все ингредиенты.
Верхний слой украсьте орехами или ягодами.
Оставьте в холодильнике на несколько часов, чтобы десерт хорошо пропитался.
С такими рецептами ваш Новый год будет не только вкусным, но и стильным. Экспериментируйте, добавляйте что-нибудь свое, и ваш праздничный стол запомнится надолго!
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