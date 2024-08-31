Тёртый пирог: классический рецепт, который стоит попробовать

Тёртый пирог — это простое, но удивительно вкусное блюдо, которое становится всё более популярным среди домашних кулинаров. Основным отличием тёртого пирога является его особенная текстура, которая достигается за счёт использования натёртого теста. Предлагаем вашему вниманию подробный рецепт приготовления этого лакомства.

Тёртый пирог: классический рецепт

Ингредиенты:

Для теста:

Мука — 400 г

Сливочное масло (охлаждённое) — 200 г

Сахар — 150 г

Яйца — 2 шт.

Разрыхлитель — 1 ч. ложка

Ванильный сахар — 1 ч. ложка

Для начинки:

Джем или варенье (на ваш выбор) — 300 г

Пошаговая инструкция приготовления тёртого пирога:

1. Подготовка ингредиентов

Перед началом приготовления важно подготовить все необходимые ингредиенты. Муку следует просеять, чтобы избежать комочков и добиться более воздушной текстуры теста. Сливочное масло необходимо заранее охладить — для этого положите его в холодильник за час до начала приготовления.

2. Приготовление теста

В большой миске смешайте просеянную муку, разрыхлитель и ванильный сахар. Далее натрите охлаждённое сливочное масло на крупной тёрке прямо в миску с мукой. Этот шаг важен для создания особенной текстуры теста, так как масло, оставаясь холодным, создаёт мелкие кусочки, которые делают тесто рассыпчатым. После того как масло будет натёрто, руками аккуратно перетрите его с мукой, чтобы получить мелкую крошку.

В отдельной миске взбейте яйца с сахаром до получения однородной массы. Влейте яичную смесь в муку с маслом и аккуратно перемешайте тесто. Тесто должно получиться мягким, но плотным.

3. Охлаждение теста

Разделите тесто на две части: одну чуть больше другой. Меньшую часть заверните в пищевую плёнку и положите в морозильник на 30–40 минут. Это необходимо для того, чтобы тесто стало твёрдым и его можно было легко натереть. Большую часть теста также заверните в плёнку и положите в холодильник.

4. Подготовка основы пирога

Пока тесто охлаждается, подготовьте форму для выпечки. Подойдёт круглая или квадратная форма диаметром около 22–24 см. Смажьте её маслом и слегка присыпьте мукой, чтобы пирог не прилипал.

Достаньте большую часть теста из холодильника и равномерно распределите его по дну формы, формируя бортики высотой около 2–3 см. Старайтесь, чтобы толщина основы была равномерной.

5. Добавление начинки

На основу из теста равномерным слоем выложите джем или варенье. Можно использовать любой джем на ваш вкус — от классического яблочного до экзотического апельсинового. Важно, чтобы джем был не слишком жидким, иначе пирог может подгореть или стать слишком мягким.

6. Завершение формирования пирога

Достаньте меньшую часть теста из морозильника и натрите её на крупной тёрке прямо поверх слоя джема. Постарайтесь равномерно распределить натёртое тесто по всей поверхности пирога, чтобы получилась красивая и равномерная корочка.

7. Выпекание

Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия. Поставьте форму с пирогом в духовку и выпекайте примерно 30–35 минут, до золотистого цвета. Готовность пирога можно проверить зубочисткой — если она выходит сухой, значит, пирог готов.

8. Подача к столу

После выпекания дайте пирогу остыть в форме в течение 10–15 минут, затем аккуратно извлеките его и переложите на решётку для полного остывания. Подавайте тёртый пирог к столу, нарезав на порционные кусочки. Он прекрасно сочетается с чаем, кофе или молоком.

Тёртый пирог — это прекрасный выбор для тех, кто хочет побаловать себя и своих близких домашней выпечкой. Он не требует сложных ингредиентов и готовится достаточно быстро, что делает его идеальным для воскресного чаепития или встречи с друзьями. Следуя данному рецепту, вы сможете легко приготовить этот десерт и насладиться его неповторимым вкусом.