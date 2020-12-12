Сыры, ставшие легендами

В мире существуют сотни видов сыров, однако существуют сыры, покорившие все континенты и снискавшие любовь всех жителей планеты.

ФОТО: Из открытых источников

Эксперты представили рейтинг самых популярных в мире сыров: Моцарелла – готовят классический итальянский сыр из молока буйволиц, однако существует Моцарелла и из коровьего молока.Пармезан – для производства сыра Пармезан используют молоко коров, которых специально пасут на полях с клевером и люцерной.

Чеддер – сыр британского происхождения, из села Чеддер в графстве Сомерсет. По легенде, первый сыр Чеддер появился около 800 лет назад, когда доярка оставила ведро с молоком в пещерах Чеддер Гордж и забыла о нем. Молоко скисло и превратилось в вкусный сыр Гауда – сыр изготавливают из коровьего молока и коптят. Швейцарский сыр – Baby Swiss и Lacy Swiss – это два сорта швейцарских сыров американского производства.

Напомним, "Комментарии" писали, что медики признали розмарин эффективным анестетиком. Розмарин вечнозелёное растение семейства мятных. Его часто используют в качестве приправы и естественного пищевого консерванта. Растение имеет ярко выраженные противомикробные, антисептические и противовоспалительные свойства. Также клинические исследования доказали, что масло розмарина благотворно влияет на память человека, улучшает когнитивные функции и повышает концентрацию внимания. Кроме этого, масло розмарина стимулирует рост волос и может успешно применятся в борьбе с облысением.

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