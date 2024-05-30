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Сырники, как у бабушки: три рецепта для любителей сладкого

Как приготовить сырники из творога с мукой на сковороде

сегодня, 11:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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Сырник – это не просто завтрак. Это ритуал, позволяющий начать день с чашки ароматного чая и теплого, мягкого лакомства, обжаренного до золотистой корочки. Мы предлагаем вам три различных рецепта, которые позволят каждому насладиться этим традиционным украинским блюдом.

Сырники, как у бабушки: три рецепта для любителей сладкого

Рецепт невероятно пышных сырников

1. Классические сырники с ванилью и изюмом

Ингредиенты:

  • Творог 9% жирности – 500 г

  • Яйцо – 1 шт.

  • Сахар – 3 ст. л.

  • Ванильный сахар – 1 пакетик

  • Изюм – 50 г

  • Пшеничная мука – 3-4 ст. л.

  • Соль – щепотка

  • Растительное масло для жарки

Приготовление:

  1. Тщательно перемешайте творог с яйцом и сахарами. Добавьте щепотку соли.

  2. Промойте и обсушите изюм, затем добавьте его в творожную массу.

  3. Постепенно всыпайте муку, пока смесь не станет достаточно густой для формирования лепешек.

  4. Сформируйте сырники и обжарьте на предварительно разогретой сковороде с растительным маслом до золотистой корочки с обеих сторон.

  5. Подавайте сырники теплыми со сметаной или джемом.

2. Сырники с бананом и шоколадными чипсами

Ингредиенты:

  • Творог 9% жирности – 500 г

  • Яйцо – 1 шт.

  • Сахар – 2 ст. л.

  • Банан – 1 шт.

  • Шоколадные чипсы – 50 г

  • Пшеничная мука – 3 ст. л.

  • Растительное масло для жарки

Приготовление:

  1. Пюрируйте банан в однородное пюре.

  2. Смешайте творог, яйцо и сахар в глубокой миске. Добавьте банановое пюре и шоколадные чипсы.

  3. По необходимости введите муку для достижения желаемой консистенции.

  4. Формируйте из полученной массы лепешки, обжаривайте на сковороде до румяности с обеих сторон.

  5. Сервируйте с медом или свежими ягодами.

3. Запеченные сырники с апельсином и корицей

Ингредиенты:

  • Творог нежирный – 500 г

  • Яйцо – 2 шт.

  • Сахар – 3 ст. л.

  • Апельсин – 1 шт.

  • Корица – 1 ч.л.

  • Мука – 4 ст. л.

  • Подсластитель (по желанию)

Приготовление:

  1. Отделите цедру апельсина и смешайте ее с творогом, яйцами и сахаром.

  2. Добавьте корицу и подсластитель по вкусу.

  3. Вводите муку до образования густой массы.

  4. Формируйте небольшие лепешки, выкладывайте их на противень, застеленный бумагой для выпечки.

  5. Запекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут.

  6. Готовые сырники подавайте с апельсиновыми дольками или мороженым.

Каждый из этих рецептов поможет вам открыть новые грани привычного блюда и удивить домочадцев необычными сочетаниями вкусов.



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