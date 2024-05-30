Сырники, как у бабушки: три рецепта для любителей сладкого

Рубрики
МЕНЮ
Черновалова Кристина
Сырник – это не просто завтрак. Это ритуал, позволяющий начать день с чашки ароматного чая и теплого, мягкого лакомства, обжаренного до золотистой корочки. Мы предлагаем вам три различных рецепта, которые позволят каждому насладиться этим традиционным украинским блюдом.
Рецепт невероятно пышных сырников
Ингредиенты:
Творог 9% жирности – 500 г
Яйцо – 1 шт.
Сахар – 3 ст. л.
Ванильный сахар – 1 пакетик
Изюм – 50 г
Пшеничная мука – 3-4 ст. л.
Соль – щепотка
Растительное масло для жарки
Приготовление:
Тщательно перемешайте творог с яйцом и сахарами. Добавьте щепотку соли.
Промойте и обсушите изюм, затем добавьте его в творожную массу.
Постепенно всыпайте муку, пока смесь не станет достаточно густой для формирования лепешек.
Сформируйте сырники и обжарьте на предварительно разогретой сковороде с растительным маслом до золотистой корочки с обеих сторон.
Подавайте сырники теплыми со сметаной или джемом.
Ингредиенты:
Творог 9% жирности – 500 г
Яйцо – 1 шт.
Сахар – 2 ст. л.
Банан – 1 шт.
Шоколадные чипсы – 50 г
Пшеничная мука – 3 ст. л.
Растительное масло для жарки
Приготовление:
Пюрируйте банан в однородное пюре.
Смешайте творог, яйцо и сахар в глубокой миске. Добавьте банановое пюре и шоколадные чипсы.
По необходимости введите муку для достижения желаемой консистенции.
Формируйте из полученной массы лепешки, обжаривайте на сковороде до румяности с обеих сторон.
Сервируйте с медом или свежими ягодами.
Ингредиенты:
Творог нежирный – 500 г
Яйцо – 2 шт.
Сахар – 3 ст. л.
Апельсин – 1 шт.
Корица – 1 ч.л.
Мука – 4 ст. л.
Подсластитель (по желанию)
Приготовление:
Отделите цедру апельсина и смешайте ее с творогом, яйцами и сахаром.
Добавьте корицу и подсластитель по вкусу.
Вводите муку до образования густой массы.
Формируйте небольшие лепешки, выкладывайте их на противень, застеленный бумагой для выпечки.
Запекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут.
Готовые сырники подавайте с апельсиновыми дольками или мороженым.
Каждый из этих рецептов поможет вам открыть новые грани привычного блюда и удивить домочадцев необычными сочетаниями вкусов.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!