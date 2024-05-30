Сырники, как у бабушки: три рецепта для любителей сладкого

Сырник – это не просто завтрак. Это ритуал, позволяющий начать день с чашки ароматного чая и теплого, мягкого лакомства, обжаренного до золотистой корочки. Мы предлагаем вам три различных рецепта, которые позволят каждому насладиться этим традиционным украинским блюдом.

Рецепт невероятно пышных сырников

1. Классические сырники с ванилью и изюмом

Ингредиенты:

Творог 9% жирности – 500 г

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 3 ст. л.

Ванильный сахар – 1 пакетик

Изюм – 50 г

Пшеничная мука – 3-4 ст. л.

Соль – щепотка

Растительное масло для жарки

Приготовление:

Тщательно перемешайте творог с яйцом и сахарами. Добавьте щепотку соли. Промойте и обсушите изюм, затем добавьте его в творожную массу. Постепенно всыпайте муку, пока смесь не станет достаточно густой для формирования лепешек. Сформируйте сырники и обжарьте на предварительно разогретой сковороде с растительным маслом до золотистой корочки с обеих сторон. Подавайте сырники теплыми со сметаной или джемом.

2. Сырники с бананом и шоколадными чипсами

Ингредиенты:

Творог 9% жирности – 500 г

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 2 ст. л.

Банан – 1 шт.

Шоколадные чипсы – 50 г

Пшеничная мука – 3 ст. л.

Растительное масло для жарки

Приготовление:

Пюрируйте банан в однородное пюре. Смешайте творог, яйцо и сахар в глубокой миске. Добавьте банановое пюре и шоколадные чипсы. По необходимости введите муку для достижения желаемой консистенции. Формируйте из полученной массы лепешки, обжаривайте на сковороде до румяности с обеих сторон. Сервируйте с медом или свежими ягодами.

3. Запеченные сырники с апельсином и корицей

Ингредиенты:

Творог нежирный – 500 г

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 3 ст. л.

Апельсин – 1 шт.

Корица – 1 ч.л.

Мука – 4 ст. л.

Подсластитель (по желанию)

Приготовление:

Отделите цедру апельсина и смешайте ее с творогом, яйцами и сахаром. Добавьте корицу и подсластитель по вкусу. Вводите муку до образования густой массы. Формируйте небольшие лепешки, выкладывайте их на противень, застеленный бумагой для выпечки. Запекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут. Готовые сырники подавайте с апельсиновыми дольками или мороженым.

Каждый из этих рецептов поможет вам открыть новые грани привычного блюда и удивить домочадцев необычными сочетаниями вкусов.