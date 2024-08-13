Соус ткемали на зиму: подробный рецепт для домашней заготовки

С приближением холодного сезона многие хозяйки задумываются о том, как разнообразить свой зимний рацион, сохранив при этом вкусы и ароматы лета. Одним из таких традиционных заготовок является соус ткемали, известный своими пряными и кисло-сладкими нотками. В этой статье мы расскажем, как приготовить этот грузинский соус на зиму, сохранив его насыщенный вкус и пользу свежих ингредиентов.

Заготовки на зиму: рецепт приготовления соуса ткемали

Соус ткемали – это классическое блюдо грузинской кухни, которое готовится из слив ткемали, чеснока, зелени и специй. Этот соус отлично сочетается с мясными блюдами, рыбой, а также используется как приправа к различным гарнирам. Его можно подавать как в холодном, так и в горячем виде.

Ингредиенты:

Для приготовления соуса ткемали на зиму вам понадобятся следующие ингредиенты:

Сливы ткемали (можно использовать зеленые или красные сорта) – 2 кг

Чеснок – 5-6 зубчиков

Свежий кориандр – 50 г

Кинза (сухие семена) – 1 ст. ложка

Острый перец (чили) – 1-2 штуки (в зависимости от предпочтений по остроте)

Уксус яблочный – 100 мл

Сахар – 1 ст. ложка

Соль – по вкусу

Инструкция по приготовлению:

Подготовка ингредиентов. Для начала необходимо тщательно промыть сливы. Если вы используете зеленые ткемали, они придадут соусу более кислый вкус, в то время как красные сорта добавят сладости. Разрежьте сливы пополам и удалите косточки. Чеснок очистите и мелко нарежьте или пропустите через пресс. Острый перец также измельчите, предварительно удалив семена, если вы хотите сделать соус менее острым.

Основное приготовление. В кастрюлю с толстым дном выложите подготовленные сливы и добавьте немного воды, чтобы избежать пригорания. Варите на среднем огне до тех пор, пока сливы не начнут развариваться. Процесс займет около 20-30 минут. После этого используйте блендер или толкушку, чтобы превратить смесь в пюре.

Добавление специй. К полученному сливовому пюре добавьте измельченный чеснок, кориандр и кинзу. Перемешайте и дайте смеси покипеть еще 10 минут на медленном огне. Постепенно вводите уксус, сахар и соль, пробуя на вкус. Важно не переусердствовать с солью и уксусом, чтобы не перебить естественный вкус слив.

Консервирование. Пока соус варится, подготовьте стеклянные банки для консервации. Они должны быть тщательно вымыты и простерилизованы. Для стерилизации можно использовать духовку или кипящую воду. Когда соус ткемали будет готов, разлейте его по банкам, плотно закройте крышками и переверните вверх дном. Укутайте банки в теплое одеяло и оставьте на сутки для естественной консервации.

Хранение. Соус ткемали, приготовленный по этому рецепту, можно хранить в темном и прохладном месте до 12 месяцев. Однако, как показывает практика, такие заготовки редко остаются нетронутыми на протяжении столь длительного времени благодаря своему насыщенному и гармоничному вкусу.

Соус ткемали – это не только вкусная, но и полезная заготовка на зиму. Богатый витамином C, антиоксидантами и различными полезными микроэлементами, этот соус станет отличным дополнением к вашему зимнему столу. Следуя нашему рецепту, вы сможете приготовить ткемали в домашних условиях, сохранив все лучшие качества свежих слив и специй.