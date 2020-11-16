Согреет и расслабит: «огненный» пунш по рецепту Чарльза Диккенса

В холодную погоду хочется согреться вкусным напитком, который поможет расслабиться и поднимет настроение. Одним из них является алкогольный пунш по рецепту английского писателя Чарльза Диккенса. Да, он немного изменен под современные реалии, но почему бы не насладиться его вкусом и ароматом. Что нужно для рецепта?

фото из открытых источников

Ингредиенты: 3 больших лимона, 300 мл бренди, 500 мл рома, 250 г тростникового сахара и 1 л кипятка или черного чая.

Способ приготовления: помойте лимоны, снимите с них цедру, а из мякоти выжмите сок. Возьмите большую кастрюлю, добавьте туда сахар, лимонную цедру, а также алкогольные напитки и поставьте на медленный огонь. В ложке подожгите ром и дайте ему чуть нагреться, после чего аккуратно влейте пылающее содержимое ложки в кастрюлю, чтобы воспламенились все ингредиенты. Дайте погореть 2-3 минуты, не забывая помешивать напиток ложкой с длинной ручкой, чтобы не обжечься. Накройте кастрюлю крышкой, тем самым потушив огонь. Добавьте туда лимонный сок и кипяток. Проварите смесь еще минут 8-10 и дайте ему настояться минут 5. Процедите пунш и разлейте в чашки.

Стоит отметить, что напиток получается довольно крепким, поэтому злоупотреблять им не рекомендуется. Пейте пунш в маленьком количестве, чтобы просто согреться и расслабиться после рабочего дня.

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