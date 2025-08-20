Слива с шоколадом и коньяком: рецепт вкусного варенья за зиму

Есть много рецептов консервации слив на зиму. Варенье из слив ароматное и вкусное, а его вкус возвращает мыслями в теплые, приятные дни лета и создает ощущение домашнего уюта. Предлагаем попробовать интересный рецепт варенья из слив с шоколадом и коньяком. Дополнительные ингредиенты оттеняют вкус слив и придают варенью неповторимый аромат.

Варенье из слив. Иллюстративное фото

Для варенья нужно:

Сливы – 500 г (без косточек, лучше брать венгерку),

Сахар – 250 г,

Горький шоколад – 50-80 г,

Коньяк – 1 ч. л (можно заменить на пищевой ароматизатор в соответствии с дозировкой, указанной на упаковке),

Вода – 100 мл.

Пошаговый рецепт приготовления варенья

1. Сливы нужно хорошо промыть, удалить косточки и порезать. Банки и крышки простерилизовать удобным способом.

2. В кастрюле вскипятить воду, всыпать сахар и довести до кипения. После полного растворения сахара добавить сливы. Довести до кипения и варить на минимальном огне 20 минут периодически помешивая.

3. Шоколад поломать и добавить к сливам, варить 10 минут также периодически помешивая, чтобы шоколад растворился, а варенье не пригорело.

4. Коньяк залить через 10 минут после добавления шоколада, варить еще 1-2 минуты.

5. Варенье разлить в банки, закрыть крышками.

6. Банки поставить на крышки и оставить под одеялом до полного остывания. Варенье можно хранить в темном прохладном месте.

