Слива с шоколадом и коньяком: рецепт вкусного варенья за зиму
Слива с шоколадом и коньяком: рецепт вкусного варенья за зиму

Простой рецепт вкусного варенья на зиму из слив с шоколадом и коньяком.

20 августа 2025, 12:43
Кречмаровская Наталия

Есть много рецептов консервации слив на зиму. Варенье из слив ароматное и вкусное, а его вкус возвращает мыслями в теплые, приятные дни лета и создает ощущение домашнего уюта. Предлагаем попробовать интересный рецепт варенья из слив с шоколадом и коньяком. Дополнительные ингредиенты оттеняют вкус слив и придают варенью неповторимый аромат.

Для варенья нужно:

  • Сливы – 500 г (без косточек, лучше брать венгерку),

  • Сахар – 250 г,

  • Горький шоколад – 50-80 г,

  • Коньяк – 1 ч. л (можно заменить на пищевой ароматизатор в соответствии с дозировкой, указанной на упаковке),

  • Вода – 100 мл.

Пошаговый рецепт приготовления варенья

1. Сливы нужно хорошо промыть, удалить косточки и порезать. Банки и крышки простерилизовать удобным способом.

2. В кастрюле вскипятить воду, всыпать сахар и довести до кипения. После полного растворения сахара добавить сливы. Довести до кипения и варить на минимальном огне 20 минут периодически помешивая.   

3. Шоколад поломать и добавить к сливам, варить 10 минут также периодически помешивая, чтобы шоколад растворился, а варенье не пригорело.    

4. Коньяк залить через 10 минут после добавления шоколада, варить еще 1-2 минуты.    

5. Варенье разлить в банки, закрыть крышками.

6. Банки поставить на крышки и оставить под одеялом до полного остывания. Варенье можно хранить в темном прохладном месте.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как приготовить вкусную кабачковую икру на зиму всего из трех ингредиентов. Для закуски требуются кабачки, томатная паста и майонез.



