Кабачковая икра на зиму: простой рецепт закуски всего из трех ингредиентов

Если вам предлагают кабачки – смело соглашайтесь, ведь из них можно сделать чрезвычайно вкусную икру. Рецепт закуски прост и не понадобится слишком много ингредиентов. Для этого рецепта можно брать перезрелые кабачки. Как готовить кабачковую икру, рассказываем поподробнее дальше.

Кабачковая икра на зиму. Иллюстративное фото

Для приготовления кабачковой икры нужно

кабачки – 3 кг (вес неочищенных овощей),

майонез – 250 г,

томатная паста — 250 г,

соль и специи – по вкусу.

Приготовление закуски: пошаговый рецепт

1. Нужно тщательно вымыть кабачки. Если овощи перезрелые – следует срезать кожуру и удалить семена.

2. Отварить в подсоленной воде – 10-20 минут (чем дольше кабачки варятся, тем меньше времени нужно будет на приготовление икры).

3. Сцедить воду с кабачков, а когда остынут – немного отжать лишнюю воду.

4. Охлажденные кабачки перемолоть на мясорубке.

5. В кастрюле, где будет готовиться икра, нужно соединить кабачки, майонез и томатную пасту. Солить следует постепенно – добавляя небольшое количество соли в процессе приготовления.

6. Довести икру до кипения и варить на слабом огне до готовности (пока икра не станет однородной по вкусу и не будут ощущаться частицы кабачков). Икру обязательно часто перемешивать. Во время варки следует соблюдать осторожность и по возможности защитить руки и лицо от попадания горячего продукта.

7. Готовую икру разложить в предварительно простерилизованные банки, закрутить простерилизованными крышками.

8. Банки перевернуть на крышки и оставить под одеялом до полного остывания. Сохранять такую икру можно в прохладном месте.

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