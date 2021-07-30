Сладкий врач - малина

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Ольга Чародий
Малина — одна из самых любимых многими ягод. Недаром именно с ней
сравнивают девичьи уста — сочная сладкая красавица никого не оставит
равнодушным. Впрочем, кроме удивительного вкуса малина славится своими целебными свойствами, и прежде всего —
противовоспалительными и противопростудными качествами.
Малина (фото из открытых источников)
Чай с малиной — ну кто не знает с детства его пряный аромат, когда
заботливые руки мамы или бабушки заваривали ягоды для малышей, что
простудилась. Народный способ борьбы с простудой — действенный и эффективный.
Он уменьшает жар, утоляет боль в горле и отек при ангине, кроме этого — малина прекрасно
помогает при воспалительных заболеваниях дыхательных путей и общей слабости
организма.
Существует много способов приготовления чая, вот наиболее
известные в народной медицине.
Свежие, только что сорванные ягоды (малину рекомендуют собирать
утром, до наступления жары), заливают крепко заваренным чаем и настаивают 10
минут. (1 ст.л. ягод на стакан).
Не менее эффективны в борьбе с вирусами засушенные ягоды — они
богаты витаминами и полезными веществами. Помните, что сухие ягоды более
концентрированные, поэтому для напитка понадобится половина столовой ложки
ягод. Их засыпают в термос, заливают 300 мл кипятка и оставляют на 5-6 часов.
По желанию, можно добавить в целебній чай несколько ягод шиповника или
облепихи.
Подойдут для приготовления чая й замороженные ягоды — их можно
залить кипятком и оставить в термосе на час, чтобы малина отдала полезные
вещества. Во время употребления можно добавить к чаю меда или лимон.
Мало кто знает, что для чая используют также веточки, листья
малины — способ приготовления такой же, как для сухих ягод.
Чай с малиной во время болезни нужно принимать 2-3 раза в день.
Также знающие люди советуют употреблять малиновый чай в качестве профилактики и
средства для повышения иммунитета во время эпидемий респираторных болезней.
Мольфары также советуют добавлять в чай с мариной ягоды калины и
шиповника — тогда никакие болезни не страшны, а простуда, что если и начнется —
быстро пройдет.
Но стоит знать, что чай с малиной категорически запрещено употреблять беременным женщинам, так как активные вещества ягод повышают тонус матки.
Напомним, по словам врача-диетолога Ольги Кораблевой, некоторым людям категорически не стоит употреблять в пищу малину. Доктор утверждает, что взрослый человек, не имеющий проблем со здоровьем, может съедать около 400 грамм ягоды в течение дня.
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