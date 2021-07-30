Сладкий врач - малина

Малина — одна из самых любимых многими ягод. Недаром именно с ней сравнивают девичьи уста — сочная сладкая красавица никого не оставит равнодушным. Впрочем, кроме удивительного вкуса малина славится своими целебными свойствами, и прежде всего — противовоспалительными и противопростудными качествами.

Малина (фото из открытых источников)

Чай с малиной — ну кто не знает с детства его пряный аромат, когда заботливые руки мамы или бабушки заваривали ягоды для малышей, что простудилась. Народный способ борьбы с простудой — действенный и эффективный. Он уменьшает жар, утоляет боль в горле и отек при ангине, кроме этого — малина прекрасно помогает при воспалительных заболеваниях дыхательных путей и общей слабости организма.

Существует много способов приготовления чая, вот наиболее известные в народной медицине.

Свежие, только что сорванные ягоды (малину рекомендуют собирать утром, до наступления жары), заливают крепко заваренным чаем и настаивают 10 минут. (1 ст.л. ягод на стакан).

Не менее эффективны в борьбе с вирусами засушенные ягоды — они богаты витаминами и полезными веществами. Помните, что сухие ягоды более концентрированные, поэтому для напитка понадобится половина столовой ложки ягод. Их засыпают в термос, заливают 300 мл кипятка и оставляют на 5-6 часов. По желанию, можно добавить в целебній чай несколько ягод шиповника или облепихи.

Подойдут для приготовления чая й замороженные ягоды — их можно залить кипятком и оставить в термосе на час, чтобы малина отдала полезные вещества. Во время употребления можно добавить к чаю меда или лимон.

Мало кто знает, что для чая используют также веточки, листья малины — способ приготовления такой же, как для сухих ягод.

Чай с малиной во время болезни нужно принимать 2-3 раза в день. Также знающие люди советуют употреблять малиновый чай в качестве профилактики и средства для повышения иммунитета во время эпидемий респираторных болезней.

Мольфары также советуют добавлять в чай ​​с мариной ягоды калины и шиповника — тогда никакие болезни не страшны, а простуда, что если и начнется — быстро пройдет.

Но стоит знать, что чай с малиной категорически запрещено употреблять беременным женщинам, так как активные вещества ягод повышают тонус матки.

Напомним, по словам врача-диетолога Ольги Кораблевой, некоторым людям категорически не стоит употреблять в пищу малину. Доктор утверждает, что взрослый человек, не имеющий проблем со здоровьем, может съедать около 400 грамм ягоды в течение дня.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!