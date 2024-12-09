Шоколадный кекс за 30 минут: простой рецепт для любого случая

Иногда хочется побаловать себя и близких сладким, но не хватает времени или продуктов. В таких ситуациях выручает простой рецепт шоколадного кекса, для которого понадобятся всего три ингредиента. Этот десерт станет идеальным выбором, когда нужно быстро приготовить что-нибудь вкусное, а главное – без лишних трат.

Рецепт шоколадного кекса с минимумом ингредиентов

Что нужно для приготовления:

Шоколадная паста – 250 г. Лучше всего использовать пасту типа Nutella или любую другую кремовую шоколадную массу. Яйца – 2 шт. Они обеспечат текстуру и легкость выпечки. Мука – 60 г (это примерно 4 столовых ложки без горки).

Пошаговый рецепт

1. Подготовка продуктов

Перед началом убедитесь, что все ингредиенты находятся под рукой. Яйца лучше использовать комнатную температуру – так они лучше сбиваются и равномерно сочетаются с другими компонентами.

2. Смешивание ингредиентов

В миске соедините шоколадную пасту и яйца. Взбивайте массу миксером или вручную, пока не получите однородную гладкую текстуру.

Постепенно добавляйте муку, тщательно перемешивая, чтобы избежать комочков. В результате должно получиться густое, кремовое тесто.

3. Подготовка к выпечке

Выберите форму для кекса – идеально подойдут небольшие прямоугольные или круглые формы.

Застелите форму пергаментом или смажьте ее сливочным маслом, чтобы кекс легко отделялся после выпечки.

4. Выпекание

Разогрейте духовой шкаф до 180 °C.

Вылейте тесто в форму, разровняйте поверхность и поставьте в духовку.

Выпекайте 20–25 минут. Готовность можно проверить шпажкой: если она получается сухой, кекс готов.

5. Охлаждение и подача

Извлеките кекс из духовки и дайте ему остыть в форме примерно 10 минут. Затем аккуратно извлеките и переложите на решетку для полного охлаждения.

Перед подачей можно разрезать на куски и украсить по своему вкусу.

Шоколадный кекс из трех ингредиентов – быстрый и вкусный вариант десерта для занятых людей. Минимум усилий и затрат, а результат обрадует и взрослых, и детей. Такой рецепт станет вашим любимцем для семейного чаепития или неожиданных гостей.