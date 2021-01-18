Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща

Борщ — одно из самых популярных традиционных блюд украинской кухни. Но, чтобы он получился и вкусным, и полезным, стоит его правильно приготовить. Шеф-повар Антон Самойлов рассказал какую ошибку совершает большинство хозяек.

как правильно готовить борщ / фото: Shutterstock.com

По словам эксперта, вкус борща портит зажарка (лук, морковь, свёкла, обжаренные в масле), именно ее добавление делает блюдо слишком жирным. Потом такую ошибку очень сложно исправить, потому что не помогают ни приправы, ни соусы, ни специальные заправки. В большинстве случаев, борщ начинает отдавать кислинкой именно из-за того, что овощи, использованные для зажарки, пригорели.

Шеф-повар объяснил, что, добавляя в борщ зажарку, вы делаете то же самое, если бы жарили мясо на смазанной маслом сковороде. То есть получается слишком жирное блюдо и его вкусовые и полезные свойства теряются. Лучше всего овощи сразу добавлять в бульон или протушить, без использования масла.

По словам Антона Самойлова, в каждом регионе борщ готовят по-своему, используя разные виды мяса и набор продуктов. Но во время приготовления блюда необходимо сохранить максимум его полезных свойств.

Напомним, ученые из Университета Южной Австралии заявили, какой способ приготовления мяса является самым вредным. Оказалось, что речь идет о приготовлении продукта на гриле, сковороде и фритюре. При термической обработке в мясе образовываются соединения, которые способны навредить здоровью.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что шеф-повар Кирилл Мартыненко назвал главные признаки хороших пельменей. При выборе этого продукта он советует ориентироваться на цену и состав.

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