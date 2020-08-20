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Главная Новости Досуг рецепты Шарлотка с дыней: необычный рецепт популярного пирога
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Шарлотка с дыней: необычный рецепт популярного пирога

Такая шарлотка заиграет абсолютно новым вкусом и ароматом

сегодня, 12:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Шарлотка — очень вкусный и при этом простой вид выпечки. Готовится она в духовке достаточно легко и просто. Но даже готовя шарлотку, можно очень удивить любителей этого блюда, приготовив ее с дыней. Необычным рецептом пирога поделилось издание Smak.

Для приготовления десерта вам понадобится: 200 г дыни, 4 куриных яйца, 1 ст. л. сахара, 1 ст. л. муки, 2 ст. л. сметаны. 

Шарлотка с дыней: необычный рецепт популярного пирога

Способ приготовления: Вымойте и просушите дыню, разрежьте ее и очистите от семян. Срежьте кожуру и нарежьте крупными кусочками. Взбейте яйца до пышной пены, постепенно добавьте сахар продолжая взбивать. Яичная масса должна увеличиться в несколько раз. Потом добавьте сметану и перемешайте, постепенно добавляя просеянную муку.

Застелите форму для выпечки пергаментной бумагой и вылейте в форму тесто. Сверху выложите кусочки дыни. Выпекайте в духовке 45 минут при температуре 180 градусов. Остывшую шарлотку нарежьте на порционные кусочки и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить штрудель с вышней.


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