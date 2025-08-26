Конец лета и начало осени – это настоящий яблочный праздник. Соки, варенье, пироги – все эти ароматы возвращают нас в детство. Но среди всех яблочных блюд есть одно, особенно ассоциирующееся с семейным уютом — шарлотка. Простой и в то же время необычайно ароматный пирог, который всегда притворяется даже у самых молодых хозяек.

Сезон яблок: рецепт шарлотки по бабушкиным записям

Наверное, все бабушки хранили рецепты в своей старенькой тетради, пожелтевшей от времени, с пятнышками муки и сахара на страницах. И сегодня мы хотим поделиться с вами одним из них.

Рецепт бабушкиной шарлотки

Ингредиенты:

4–5 средних яблок (кисло-сладких, лучше всего осенних сортов)

4 яйца

1 стакан сахара

1 стакан муки

щепотка ванили или корицы (по желанию)

немного масла для формы

Приготовление:

Подготовьте яблоки.

Вымойте, очистите от кожуры (по желанию) и нарежьте ломтиками или кубиками.

Взбейте тесто.

В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до светлой и пышной массы. Добавить ваниль или корицу для аромата.

Добавьте муку.

Просейте его прямо в яичную смесь и аккуратно перемешайте ложкой или лопаткой, чтобы тесто осталось нежным.

Формирование пирога.

Смажьте форму маслом, выложите яблоки, а сверху залейте тестом.

Выпекание.

Ставьте в разогретую духовку (180 °C) на 30–40 минут, пока верх не станет золотистым и аромат не наполнит дом.

Маленькие секреты от бабушки

Если яблоки очень кислые, посыпьте их сахаром или медом перед заливкой тестом.

Для более нежного вкуса можно добавить ложку сметаны в тесто.

Шарлотку вкусно есть теплой с молоком или остывшей с чаем.

Атмосфера семейного тепла

Когда шарлотка печется, аромат яблок, корицы и ванили создает ощущение настоящего дома. Это тот вкус, что напоминает детство, бабушкину кухню и теплые вечера за большим столом.

Так что, пока длится сезон яблок, обязательно приготовьте этот простой, но такой душевный пирог. Он дарит не только сладкий вкус, но и чувство уюта и любви.

