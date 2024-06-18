Сезон кабачков: 15 интересных рецептов, которые вас удивят своим вкусом

Кабачки — это не только вкусный и универсальный продукт, но и источник множества полезных веществ. А тем более, когда сезон этого овоща в самом разгаре — хочется найти самые оптимальные рецепты, как их приготовить. Рассказываем, чем именно полезны кабачки, про их свойства, а также приводим пять рецептов солений, салатов и запеченных блюд из кабачков.

Что приготовить из кабачков

Кабачки богаты витаминами А, С, В6, фолиевой кислотой, калием и магнием. Они содержат антиоксиданты, способствующие борьбе с воспалениями, и клетчатку, которая улучшает пищеварение. Низкая калорийность кабачков делает их идеальными для тех, кто следит за весом.





Рецепты солений из кабачков

Кабачки по-корейски

Ингредиенты: 1 кг кабачков, 2 моркови, 1 луковица, 4 зубчика чеснока, 1 перец чили, 50 мл растительного масла, 3 ст. л. уксуса, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли.

Приготовление: Нарежьте кабачки и морковь тонкими полосками, лук — полукольцами. Добавьте измельченный чеснок и чили. Смешайте с остальными ингредиентами и оставьте на 3-4 часа в холодильнике.





Кабачки с медом и чесноком

Ингредиенты: 1 кг кабачков, 3 зубчика чеснока, 2 ст. л. меда, 50 мл уксуса, 1 ст. л. соли.

Приготовление: Нарежьте кабачки кольцами, чеснок — тонкими ломтиками. Смешайте мед, уксус и соль. Залейте маринадом кабачки и оставьте на сутки.





Кабачки в томатном маринаде

Ингредиенты: 1 кг кабачков, 500 мл томатного сока, 2 зубчика чеснока, 2 ст. л. уксуса, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли.

Приготовление: Нарежьте кабачки кубиками. Смешайте томатный сок, уксус, сахар, соль и измельченный чеснок. Залейте кабачки маринадом и оставьте на ночь.





Острые кабачки с укропом

Ингредиенты: 1 кг кабачков, 2 зубчика чеснока, 1 пучок укропа, 2 ст. л. уксуса, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли.

Приготовление: Нарежьте кабачки полосками, чеснок и укроп мелко. Смешайте уксус, сахар и соль, добавьте кабачки, чеснок и укроп. Маринуйте 6-8 часов.





Кабачки с имбирем и лимоном

Ингредиенты: 1 кг кабачков, 1 лимон, 2 см корня имбиря, 3 ст. л. сахара, 2 ст. л. уксуса, 1 ч. л. соли.

Приготовление: Нарежьте кабачки кружочками, лимон — тонкими ломтиками, имбирь — натрите. Смешайте с сахаром, уксусом и солью. Оставьте на 12 часов.





Рецепты салатов из кабачков

Салат из кабачков и помидоров

Ингредиенты: 2 кабачка, 3 помидора, 1 луковица, 2 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. лимонного сока, соль, перец.

Приготовление: Нарежьте кабачки и помидоры кубиками, лук — полукольцами. Заправьте маслом, лимонным соком, солью и перцем.





Кабачковый салат с фетой

Ингредиенты: 2 кабачка, 100 г феты, 1 огурец, 1 пучок петрушки, 2 ст. л. оливкового масла, соль, перец.

Приготовление: Нарежьте кабачки и огурец тонкими ломтиками, фету — кубиками. Добавьте нарезанную петрушку и заправьте маслом, солью и перцем.





Салат с кабачками и авокадо

Ингредиенты: 2 кабачка, 1 авокадо, 1 красный перец, 2 ст. л. лимонного сока, 2 ст. л. оливкового масла, соль, перец.

Приготовление: Нарежьте кабачки, авокадо и перец кубиками. Заправьте лимонным соком, маслом, солью и перцем.





Салат из кабачков с кедровыми орехами

Ингредиенты: 2 кабачка, 50 г кедровых орехов, 1 пучок базилика, 2 ст. л. бальзамического уксуса, 2 ст. л. оливкового масла, соль, перец.

Приготовление: Нарежьте кабачки тонкими ломтиками, добавьте орехи и порезанный базилик. Заправьте уксусом, маслом, солью и перцем.





Салат с кабачками и морковью

Ингредиенты: 2 кабачка, 2 моркови, 1 яблоко, 2 ст. л. лимонного сока, 2 ст. л. оливкового масла, соль, перец.

Приготовление: Натрите кабачки, морковь и яблоко на крупной терке. Заправьте лимонным соком, маслом, солью и перцем.





Рецепты запеченных блюд из кабачков

Запеченные кабачки с сыром

Ингредиенты: 2 кабачка, 100 г твердого сыра, 2 ст. л. оливкового масла, соль, перец.

Приготовление: Нарежьте кабачки кружочками, выложите на противень, посыпьте тертым сыром, полейте маслом, приправьте солью и перцем. Запекайте при 180°C 20 минут.





Фаршированные кабачки

Ингредиенты: 4 кабачка, 200 г фарша, 1 луковица, 1 помидор, 50 г твердого сыра, соль, перец.

Приготовление: Разрежьте кабачки вдоль и выньте мякоть. Обжарьте фарш с луком и нарезанным помидором, приправьте солью и перцем. Наполните кабачки начинкой, посыпьте тертым сыром. Запекайте при 180°C 25 минут.





Кабачки с томатным соусом

Ингредиенты: 2 кабачка, 400 г томатов в собственном соку, 2 зубчика чеснока, 1 луковица, 2 ст. л. оливкового масла, соль, перец.

Приготовление: Нарежьте кабачки кружочками, выложите в форму для запекания. Обжарьте лук и чеснок, добавьте томаты, соль и перец, тушите 10 минут. Залейте кабачки соусом и запекайте при 180°C 30 минут.





Запеканка из кабачков

Ингредиенты: 3 кабачка, 2 яйца, 100 г сметаны, 100 г твердого сыра, соль, перец.

Приготовление: Нарежьте кабачки кружочками, выложите в форму. Взбейте яйца со сметаной, добавьте тертый сыр, соль и перец. Залейте кабачки смесью и запекайте при 180°C 25-30 минут.





Кабачки в кляре

Ингредиенты: 2 кабачка, 2 яйца, 100 г муки, 50 мл молока, соль, перец, растительное масло для жарки.

Приготовление: Нарежьте кабачки кружочками. Взбейте яйца с молоком, добавьте муку, соль и перец. Обмакните кабачки в кляр и обжарьте на растительном масле до золотистой корочки.

Эти рецепты помогут вам разнообразить свое меню и насладиться вкусом и пользой кабачков.