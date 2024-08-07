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Секреты приготовления настоящего узбекского плова: пошаговый рецепт

Приготовление настоящего узбекского плова – это настоящее искусство, требующее терпения, мастерства и любви к кулинарии

сегодня, 10:20
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Черновалова Кристина

Плов — это не просто блюдо, это часть культурного наследия Узбекистана, символ гостеприимства и праздника. Каждый регион Узбекистана славится своими уникальными вариациями этого блюда, но основные компоненты остаются неизменными: рис, мясо и морковь, приправленные изобилием специй.

Секреты приготовления настоящего узбекского плова: пошаговый рецепт

Настоящий узбекский плов рецепт

Ингредиенты:

  • Баранина — 1 кг

  • Рис (лучше всего использовать сорт "девзира") — 1 кг

  • Морковь — 1 кг

  • Лук репчатый — 4-5 средних головки

  • Растительное масло — 250 мл

  • Зира (тмин) — 1 ч. л.

  • Барбарис — 1 ст. л.

  • Чеснок — 2-3 головки

  • Соль, перец — по вкусу

Пошаговая инструкция приготовления:

  1. Подготовка продуктов: Перед приготовлением плова важно правильно подготовить ингредиенты. Мясо нарезать на крупные куски. Морковь очистить и нарезать соломкой. Лук очистить и нарезать полукольцами.

  2. Жарка мяса: В казане разогреть растительное масло до высокой температуры и обжарить куски мяса до золотистой корочки. Затем добавить лук и продолжать жарить, пока он не станет мягким.

  3. Добавление моркови и специй: К мясу с луком добавить морковь и обжаривать все вместе еще несколько минут. После этого посыпать зиру и барбарис, тщательно перемешать.

  4. Варка: Залить содержимое казана водой так, чтобы она слегка покрыла ингредиенты, и тушить под закрытой крышкой на медленном огне примерно 30-40 минут.

  5. Добавление риса и чеснока: Рис тщательно промыть до прозрачности воды и равномерно распределить его поверх мяса и овощей в казане. Сверху уложить неразделанные головки чеснока. Добавить воду так, чтобы она была на два пальца выше уровня риса. Варить на среднем огне до испарения воды.

  6. Доведение до готовности: Как только вода испарится, убавить огонь до минимума, тщательно перемешать плов, убедиться, что чеснок равномерно распределен по всему казану. Закрыть крышку и томить еще 20-30 минут для достижения мягкости риса и насыщенности ароматов.

Плов готов к подаче. Это блюдо не только вкусно, но и ароматно, с богатым сочетанием специй и утонченными нотками баранины и овощей. Подавать его следует горячим, украшенным свежими травами.

Таким образом, приготовление плова — это не только кулинарный процесс, но и возможность прикоснуться к узбекской культуре и традициям.



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