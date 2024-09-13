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Секреты приготовления классической солянки: подробная инструкция

Классическая солянка: пошаговый рецепт для домашней кухни

сегодня, 11:17
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Черновалова Кристина

Солянка — одно из самых популярных блюд, известное своим насыщенным вкусом и сочетанием множества ингредиентов. Это блюдо отлично подходит как для повседневного обеда, так и для праздничного стола. Ниже представлен подробный рецепт классической мясной солянки, который подойдет даже начинающим кулинарам.

Секреты приготовления классической солянки: подробная инструкция

Солянка классическая

Ингредиенты для приготовления

Для классической солянки потребуется:

 • Говядина на кости — 300 грамм

 • Копченые колбасы (охотничьи или варено-копченые) — 200 грамм

 • Ветчина — 100 грамм

 • Соленые огурцы — 3-4 штуки

 • Лук репчатый — 1 головка

 • Томатная паста — 2 столовые ложки

 • Маслины без косточек — 100 грамм

 • Лимон — 1 штука

 • Каперсы — 1 столовая ложка (по желанию)

 • Растительное масло — 2 столовые ложки

 • Сметана — для подачи

 • Зелень (петрушка, укроп) — для украшения

 • Соль, перец — по вкусу

 • Лавровый лист — 2 штуки

 • Вода — 2 литра

Пошаговая инструкция

1. Приготовление бульона.

Начать необходимо с приготовления мясного бульона. Для этого промойте говядину на кости под холодной водой и поместите ее в кастрюлю с 2 литрами воды. Доведите до кипения на среднем огне, периодически снимая пену. После закипания уменьшите огонь и варите бульон около 1,5 часов. За 20 минут до готовности добавьте лавровый лист и немного соли.

2. Подготовка ингредиентов.

Пока варится бульон, подготовьте остальные компоненты. Лук мелко нарежьте, а соленые огурцы нарежьте тонкими полосками. Колбасы и ветчину нарежьте небольшими кубиками или полосками. Маслины можно оставить целыми или разрезать пополам.

3. Обжарка овощей.

Разогрейте на сковороде растительное масло и обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте нарезанные огурцы и тушите на среднем огне еще 5-7 минут. После этого добавьте томатную пасту и продолжайте тушить, помешивая, еще 3 минуты. Готовую зажарку отставьте в сторону.

4. Добавление мясных ингредиентов.

Когда бульон готов, достаньте из него говядину, отделите мясо от кости и нарежьте его небольшими кусочками. Верните мясо в бульон. Затем добавьте в кастрюлю обжаренные овощи, нарезанные колбасы, ветчину и каперсы (если используете). Варите на слабом огне еще 10-15 минут, чтобы все ингредиенты хорошо пропитались вкусом.

5. Финальные штрихи.

Добавьте в солянку маслины за 5 минут до окончания варки. По вкусу посолите и поперчите. Снимите кастрюлю с огня и дайте блюду настояться под крышкой около 10 минут.

6. Подача.

Разлейте готовую солянку по тарелкам. Добавьте в каждую тарелку дольку лимона и немного сметаны. Посыпьте сверху мелко нарезанной зеленью.

Советы по приготовлению

 1 Для усиления вкуса можно использовать не только говядину, но и свинину или курицу.

 2 Маслины лучше всего брать без косточек, так как это упростит процесс приготовления.

 3 Каперсы являются необязательным ингредиентом, но они добавляют солянке специфический вкус и пикантность.

Классическая солянка — это насыщенное и сытное блюдо, которое будет уместно на любом столе. Простота его приготовления делает солянку популярной среди хозяек, а разнообразие ингредиентов позволяет варьировать вкус по своему желанию.



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