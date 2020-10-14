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Секреты истории: какая пища придавала силы легендарным викингам

Рацион легендарных воинов Севера намного разнообразнее, чем может показаться на первый взгляд

сегодня, 19:35
Автор:

Павел Зинченко

Когда речь заходит о рационе грозных воителей Скандинавии — викингах, то в нашей фантазии возникают огромные, хорошо прожаренные куски мяса, которые викинги поглощают в огромном количестве и непременно запивают элем. Тем не менее, готовя себе трапезу, знаменитые мореплаватели Северной Европы были намного изобретательнее. Сегодня с помощью портала mport мы расскажем тебе, какие продукты помогали викингам оставаться сильными и здоровыми в тяжелые времена раннего Средневековья.

Секреты истории: какая пища придавала силы легендарным викингам

Чем питались викинги

Жирная рыба

В рационе грозных мореплавателей с Севера всегда присутствовали сельдь, лосось или макрель. Эта рыба низкокалорийная, богатая белком и другими питательными элементами. Они дают организму много жиров омега-3, которые имеют сильный антивоспалительный эффект.

Ягодный микс

Леса Скандинавии полны ягодами, в том числе черникой, ежевикой, красной и черной смородиной, шиповником, брусникой и так далее. В них содержится натуральный сахар, благодаря чему удовлетворяется потребность организма в сладком.

Корнеплоды

Стандартный рацион викингов не обходился без корнеплодов. В их краях активно выращивались морковь, свекла, корень петрушки, топинамбур и многое другое. Эти продукты содержат немного калорий, но богаты белком, что особенно необходимо организму в осенне-зимний период.

Капуста

Грозные разбойники и искатели приключений употребляли все виды капусты, которые прекрасно растут в условиях местного климата. Капуста богата железом, витаминами и другими полезными веществами. Также она является источником мощных антиоксидантов, вроде омега-3, жирных кислот и витамина К. Капуста часто использовалась как гарнир к мясу, особенно тушеному.

С такой трапезой можно и в бой, и в далекий поход к неизведанным землям. Доказано многими поколениями викингов. Также издание "Комментарии" расскажет, как тренировались гладиаторы.


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