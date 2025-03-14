Самый вкусный постный десерт: рецепт морковного торта с орехами и апельсиновым кремом

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Амбарцумян Анна
Постный рацион не препятствует приготовлению вкусных и изысканных десертов. Морковный торт с орехами и апельсиновым кремом – это отличный пример того, как можно сочетать полезные ингредиенты и насыщенный вкус. Этот десерт станет настоящей находкой для семейного чаепития или праздничного стола.
Ингредиенты:
Для лепешек:
250 г муки
щепотка соли
2 ч. л. разрыхлителя
300 г моркови
120 г сахара
100 мл масла
50 мл воды
100 г грецких орехов (измельченных)
Для крема:
200 мл апельсинового сока
100 г сахара
2 ст. л. кукурузного крахмала
50 г маргарина (Если вы соблюдаете строгий пост, следует выбирать маргарин, не содержащий молочных продуктов. Идеальным выбором будет маргарин на растительной основе или другой постный жир)
щепотка ванильного сахара
Инструкции:
Подготовка лепешек:
Морковь очистите, натрите на мелкой терке.
В большой миске смешайте натертую морковь с сахаром, добавьте растительное масло и воду, тщательно перемешайте.
В отдельной емкости соедините муку, разрыхлитель и щепотку соли.
Постепенно добавляйте сухую смесь в морковную массу, хорошо перемешивая до однородной консистенции.
Вмешайте измельченные орехи.
Разогрейте духовой шкаф до 180°C.
Разделите тесто на две части, выложите в смазанную маслом форму для выпечки.
Выпекайте лепешки около 30-35 минут, пока они не станут золотистыми. Готовность проверяйте деревянной палочкой.
После выпекания дайте лепешкам остыть в формах в течение 10 минут, затем осторожно извлеките и полностью охладите на решетке.
Приготовление крема:
В кастрюле смешайте апельсиновый сок и сахар, доведите до кипения на среднем огне.
В небольшом количестве холодного сока разведите кукурузный крахмал до однородной консистенции.
Постепенно вливайте крахмальную смесь в кипящий сок, постоянно помешивая во избежание образования комочков.
Продолжайте варить на слабом огне, пока крем не загустеет.
Снять с огня, добавить маргарин и ванильный сахар, хорошо перемешать до полного растворения маргарина.
Дайте крему остыть до комнатной температуры.
Сборка торта:
На первый корж равномерно нанесите часть крема, накройте вторым лепешком.
Сверху и по бокам торта равномерно распределите остаток крема.
Украсьте торт измельченными орехами или сахарной пудрой по желанию.
Поставьте торт в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь, чтобы он хорошо пропитался и приобрел нужную консистенцию.
Советы:
Если вы не любите морковь, ее можно заменить цуккини или тыквой.
Для насыщенного апельсинового вкуса к крему можно добавить цедру одного апельсина.
Если торт кажется вам слишком сладким, убавьте количество сахара в рецепте.
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