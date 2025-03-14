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Самый вкусный постный десерт: рецепт морковного торта с орехами и апельсиновым кремом

Этот морковный торт с орехами и апельсиновым кремом станет отличным дополнением к вашему постному меню.

14 марта 2025, 20:05
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Автор:
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Амбарцумян Анна

Постный рацион не препятствует приготовлению вкусных и изысканных десертов. Морковный торт с орехами и апельсиновым кремом – это отличный пример того, как можно сочетать полезные ингредиенты и насыщенный вкус. Этот десерт станет настоящей находкой для семейного чаепития или праздничного стола.

Самый вкусный постный десерт: рецепт морковного торта с орехами и апельсиновым кремом

Ингредиенты:

Для лепешек:

  • 250 г муки

  • щепотка соли

  • 2 ч. л. разрыхлителя

  • 300 г моркови

  • 120 г сахара

  • 100 мл масла

  • 50 мл воды

  • 100 г грецких орехов (измельченных)

Для крема:

  • 200 мл апельсинового сока

  • 100 г сахара

  • 2 ст. л. кукурузного крахмала

  • 50 г маргарина (Если вы соблюдаете строгий пост, следует выбирать маргарин, не содержащий молочных продуктов. Идеальным выбором будет маргарин на растительной основе или другой постный жир)

  • щепотка ванильного сахара

Инструкции:

  • Подготовка лепешек:

    • Морковь очистите, натрите на мелкой терке.

    • В большой миске смешайте натертую морковь с сахаром, добавьте растительное масло и воду, тщательно перемешайте.

    • В отдельной емкости соедините муку, разрыхлитель и щепотку соли.

    • Постепенно добавляйте сухую смесь в морковную массу, хорошо перемешивая до однородной консистенции.

    • Вмешайте измельченные орехи.

    • Разогрейте духовой шкаф до 180°C.

    • Разделите тесто на две части, выложите в смазанную маслом форму для выпечки.

    • Выпекайте лепешки около 30-35 минут, пока они не станут золотистыми. Готовность проверяйте деревянной палочкой.

    • После выпекания дайте лепешкам остыть в формах в течение 10 минут, затем осторожно извлеките и полностью охладите на решетке.

  • Приготовление крема:

    • В кастрюле смешайте апельсиновый сок и сахар, доведите до кипения на среднем огне.

    • В небольшом количестве холодного сока разведите кукурузный крахмал до однородной консистенции.

    • Постепенно вливайте крахмальную смесь в кипящий сок, постоянно помешивая во избежание образования комочков.

    • Продолжайте варить на слабом огне, пока крем не загустеет.

    • Снять с огня, добавить маргарин и ванильный сахар, хорошо перемешать до полного растворения маргарина.

    • Дайте крему остыть до комнатной температуры.

  • Сборка торта:

    • На первый корж равномерно нанесите часть крема, накройте вторым лепешком.

    • Сверху и по бокам торта равномерно распределите остаток крема.

    • Украсьте торт измельченными орехами или сахарной пудрой по желанию.

    • Поставьте торт в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь, чтобы он хорошо пропитался и приобрел нужную консистенцию.

Советы:

  • Если вы не любите морковь, ее можно заменить цуккини или тыквой.

  • Для насыщенного апельсинового вкуса к крему можно добавить цедру одного апельсина.

  • Если торт кажется вам слишком сладким, убавьте количество сахара в рецепте.



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