Самый вкусный постный десерт: рецепт морковного торта с орехами и апельсиновым кремом

Постный рацион не препятствует приготовлению вкусных и изысканных десертов. Морковный торт с орехами и апельсиновым кремом – это отличный пример того, как можно сочетать полезные ингредиенты и насыщенный вкус. Этот десерт станет настоящей находкой для семейного чаепития или праздничного стола.

Ингредиенты:

Для лепешек:

250 г муки

щепотка соли

2 ч. л. разрыхлителя

300 г моркови

120 г сахара

100 мл масла

50 мл воды

100 г грецких орехов (измельченных)

Для крема:

200 мл апельсинового сока

100 г сахара

2 ст. л. кукурузного крахмала

50 г маргарина (Если вы соблюдаете строгий пост, следует выбирать маргарин, не содержащий молочных продуктов. Идеальным выбором будет маргарин на растительной основе или другой постный жир)

щепотка ванильного сахара

Инструкции:

Подготовка лепешек:



Морковь очистите, натрите на мелкой терке.



В большой миске смешайте натертую морковь с сахаром, добавьте растительное масло и воду, тщательно перемешайте.



В отдельной емкости соедините муку, разрыхлитель и щепотку соли.



Постепенно добавляйте сухую смесь в морковную массу, хорошо перемешивая до однородной консистенции.



Вмешайте измельченные орехи.



Разогрейте духовой шкаф до 180°C.



Разделите тесто на две части, выложите в смазанную маслом форму для выпечки.



Выпекайте лепешки около 30-35 минут, пока они не станут золотистыми. Готовность проверяйте деревянной палочкой.



После выпекания дайте лепешкам остыть в формах в течение 10 минут, затем осторожно извлеките и полностью охладите на решетке.

Приготовление крема:



В кастрюле смешайте апельсиновый сок и сахар, доведите до кипения на среднем огне.



В небольшом количестве холодного сока разведите кукурузный крахмал до однородной консистенции.



Постепенно вливайте крахмальную смесь в кипящий сок, постоянно помешивая во избежание образования комочков.



Продолжайте варить на слабом огне, пока крем не загустеет.



Снять с огня, добавить маргарин и ванильный сахар, хорошо перемешать до полного растворения маргарина.



Дайте крему остыть до комнатной температуры.

Сборка торта:



На первый корж равномерно нанесите часть крема, накройте вторым лепешком.



Сверху и по бокам торта равномерно распределите остаток крема.



Украсьте торт измельченными орехами или сахарной пудрой по желанию.



Поставьте торт в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь, чтобы он хорошо пропитался и приобрел нужную консистенцию.

Советы:

Если вы не любите морковь, ее можно заменить цуккини или тыквой.

Для насыщенного апельсинового вкуса к крему можно добавить цедру одного апельсина.

Если торт кажется вам слишком сладким, убавьте количество сахара в рецепте.