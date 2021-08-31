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Самый быстрый способ: готовим кукурузу за 5 минут

Как в домашних условиях сварить кукурузу: назван самый быстрый способ приготовления вкусного деликатеса

сегодня, 11:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Вареная кукуруза завлекает своим приятным ароматом и сочным вкусом, но помимо этого, ее початки еще очень полезны для организма. Как правило, варка продукта занимается около получаса. Но это слишком долго, согласны? Найден куда более быстрый способ. 

Самый быстрый способ: готовим кукурузу за 5 минут

Как варить кукурузу / Фото: crushpixel

Для того чтобы быстро приготовить летний деликатес понадобится всего лишь микроволновая печь. Кукуруза готовится в листьях под воздействием горячего пара, но вкус у нее получается такой же, как вареной. 

Итак, возьмите молодые початки кукурузы, сливочное масло, а также соль, перец и другие специи, например, сушенные травы (по желанию). Главное — не очищайте кукурузу от листьев, просто выложите початки на тарелку и отправьте в микроволновку на пять минут, включив полную мощность. И все, деликатес готов. Осталось только ее почистить, отрезав нижний конец початка (3 сантиметра). 

Но будьте осторожны, поскольку кукуруза горячая, поэтому используйте силиконовую рукавичку или полотенце. Возьмите початки за листья и аккуратно выдавите их на тарелку. Полученный продукт натрите солью и сливочным маслом, а также добавьте специй. Приятного аппетита!

Стоит отметить, что кукурузу владеет многими полезными свойствами, в частности улучшает работу сердечно-сосудистой системы, очищает печень, а также стимулирует перистальтику кишечника и помогает при запорах.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что вареная кукуруза — одно из самых доступных и полезных блюд в летний период. Ее початки любят как взрослые, так и дети. Однако кукуруза имеет ряд противопоказаний. Кому стоит ограничить в рационе этот деликатес?


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Источник: https://food.inmyroom.ru/posts/30964-samyj-bystryj-sposob-gotovim-kukuruzu-za-5-minut
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