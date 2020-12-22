Салат «Оливье» в разных странах мира

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МЕНЮ
Седлецкая Татьяна
Фото: zira.uz
Вариации на тему этого
блюда очень интересны и украсят любой праздничный стол. К Новому году вам наверняка
захочется порадовать близких чем-то "необычным".
ЧЕХИЯ
Ингредиенты:
• Картошка – 4 шт.
• Морковка – 1 шт.
• Яйца – 2 шт.
• Огурец – 1 шт.
• Консервированный зеленый горошек – 150 гр.
• Репчатый лук – 2 шт.
• Отварная нежирная говядина – 200 гр.
• Тертый натуральный хрен – 2 ст.л.
• Майонез "Оливковый" — 250 гр.
• Соль по вкусу
Приготовление:
В Чехии вымытый картофель и морковку готовят на пару!
Остужают их, очищают и нарезают кубиками. Сваренные вкрутую яйца очищают и
мелко шинкуют. Лук нарезают на тоненькие колечки. Маринованный огурчик очищают
и используют в салате только мякоть — нарезают ее на кубики, и выкладывают на дуршлаг.
Отваренное мясо говядины нарезают ножом поперек волокон произвольной формой. В
отдельной мисочке смешивают оливковый майонез с хреном, и отставляют в сторону
на 20 минут. Еще раз взбивают компоненты и только тогда заправляют им
нарезанную картошку, морковку, яйца, лук, мясо, горошек и огурцы. Аккуратно
перемешивают, стараясь сохранить форму кубиков. Емкость с готовым салатом
накрывают пищевой пленкой и помещают в холодильник на 1 час.
ИТАЛИЯ
Ингредиенты:
• Картошка – 4 шт.
• Морковь – 2 шт.
• Кислое яблоко – 1 шт.
• Куриное яйцо – 4 шт.
• Ветчина – 150 гр.
• Креветки – 10 шт.
• Горошек маринованный – 1 банка
• Майонез
• Соль по вкусу
• Желатин
Овощи моем и варим, точно так, как мы готовим наш
традиционный салат. Нарезаем на кубики. Очищаем яблоко и сваренные вкрутую яйца
от кожуры, нарезаем на кубики. Все ингредиенты перемешиваем аккуратно и
выкладываем в овальную салатницу. Отдельно варим кубик бульона и разбавляем его
с желатином. У нас должно получиться желе. Очищенными и отваренными креветками
украшаем края салата уже на блюде и заливаем желе. Отставляем в холодильник на
полчаса — пока желе не загустеет, затем украшаем зеленью.
ГЕРМАНИЯ
Ингредиенты:
·
Картофель
– 2 шт.
·
Яйца
– 3 шт.
·
Морковь
– 1 шт.
·
Лук
репчатый – 2 шт.
·
Зеленый
консервированный горошек – 250 гр.
·
Майонез
·
Филе
горбуши или кеты – 200 гр.
·
Красный
молотый перец – 1 кофейная ложка
·
Соль
по вкусу
Приготовление:
Морковку и картошку варим в подсоленной воде. Очищаем и
нарезаем на мелкие кубики. Вареное вкрутую яйцо тоже очищаем и натираем его на
крупной терке. Очищаем от кожицы филе рыбы и нарезаем полосками. Чистим лук,
опускаем его в холодную воду, после чего вытираем насухо и нарезаем на кубики
острым ножом. Все ингредиенты выкладываем в эмалированную миску, посыпаем
красным перцем, солим по вкусу и заправляем майонезом.
США
Ингредиенты:
• Отварной
картофель
• Отварные
яйца
• Зеленый
горошек
• Маслины
•
Консервированная кукуруза
• Тунец (никакой
вам колбасы или курочки)
•
Консервированные или жареные болгарские перцы
• Майонез
ИСПАНИЯ
Ингредиенты:
• Отварной картофель
• Зеленый горошек
• Отварная морковь
• Артишоки
• Тунец
• Крабовые палочки
• Креветки
• Спаржа
• Оливки
• Красный болгарский перец
СССР
Самый распространенный пролетарский рецепт салата:
Ингредиенты:
·
Картофель
— 2-3 шт.
·
Колбаса
вареная — 100 г
·
Лук
репчатый – 1 шт.
·
Яйца
– 5 шт.
·
Майонез
Приготовление:
Яйца сварить и порезать на мелкие кусочки, добавить зеленый горошек и мелко порезанный лук, колбасу и картофель. Все заправить майонезом и посолить. Если вместо колбасы вы берете вареную курицу — это ресторанный салат "Столичный", а если отварную говядину — ресторанный салат "Московский".
Салат оливье с солеными
огурцами "По-студенчески"
Ингредиенты:
·
Яйца
·
Соленые
огурцы
·
Картошка
·
Зеленый
горошек
·
Лук
репчатый
·
Колбаса
вареная
·
Майонез
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