kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 22.12.2020

BTC/USD

23558.11

ETH/USD

618.72

LTC/USD

110.71

НБУ 22.12.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

34.85

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг рецепты Салат «Оливье» в разных странах мира
commentss НОВОСТИ Все новости

Салат «Оливье» в разных странах мира

Рецепт такого популярного салата, как оливье, имеет очень давнюю и интересную историю. Свое название блюдо получило от имени своего создателя - шеф-повара Люсьена Оливье. Французский повар еще в середине 19 века приготовил его в Москве в ресторане парижской кухни «Эрмитаж». В разных странах Европы любимый новогодний салат называется по-разному, часто можно встретить названия «французский салат» или «русский салат»

сегодня, 15:39
Автор:

Седлецкая Татьяна


Салат «Оливье» в разных странах мира

Фото: zira.uz

Вариации на тему  этого блюда очень интересны и украсят любой праздничный стол. К Новому году вам наверняка захочется порадовать близких чем-то "необычным".

ЧЕХИЯ

Ингредиенты:

• Картошка – 4 шт.

• Морковка – 1 шт.

• Яйца – 2 шт.

• Огурец – 1 шт.

• Консервированный зеленый горошек – 150 гр.

• Репчатый лук – 2 шт.

• Отварная нежирная говядина – 200 гр.

• Тертый натуральный хрен – 2 ст.л.

• Майонез "Оливковый" — 250 гр.

• Соль по вкусу

Приготовление:

В Чехии вымытый картофель и морковку готовят на пару! Остужают их, очищают и нарезают кубиками. Сваренные вкрутую яйца очищают и мелко шинкуют. Лук нарезают на тоненькие колечки. Маринованный огурчик очищают и используют в салате только мякоть — нарезают ее на кубики, и выкладывают на дуршлаг. Отваренное мясо говядины нарезают ножом поперек волокон произвольной формой. В отдельной мисочке смешивают оливковый майонез с хреном, и отставляют в сторону на 20 минут. Еще раз взбивают компоненты и только тогда заправляют им нарезанную картошку, морковку, яйца, лук, мясо, горошек и огурцы. Аккуратно перемешивают, стараясь сохранить форму кубиков. Емкость с готовым салатом накрывают пищевой пленкой и помещают в холодильник на 1 час.

ИТАЛИЯ

Ингредиенты:

• Картошка – 4 шт.

• Морковь – 2 шт.

• Кислое яблоко – 1 шт.

• Куриное яйцо – 4 шт.

• Ветчина – 150 гр.

• Креветки – 10 шт.

• Горошек маринованный – 1 банка

• Майонез

• Соль по вкусу

• Желатин

Овощи моем и варим, точно так, как мы готовим наш традиционный салат. Нарезаем на кубики. Очищаем яблоко и сваренные вкрутую яйца от кожуры, нарезаем на кубики. Все ингредиенты перемешиваем аккуратно и выкладываем в овальную салатницу. Отдельно варим кубик бульона и разбавляем его с желатином. У нас должно получиться желе. Очищенными и отваренными креветками украшаем края салата уже на блюде и заливаем желе. Отставляем в холодильник на полчаса — пока желе не загустеет, затем украшаем зеленью.

ГЕРМАНИЯ

Ингредиенты:

·         Картофель – 2 шт.

·         Яйца – 3 шт.

·         Морковь – 1 шт.

·         Лук репчатый – 2 шт.

·         Зеленый консервированный горошек – 250 гр.

·         Майонез

·         Филе горбуши или кеты – 200 гр.

·         Красный молотый перец – 1 кофейная ложка

·         Соль по вкусу

Приготовление:

Морковку и картошку варим в подсоленной воде. Очищаем и нарезаем на мелкие кубики. Вареное вкрутую яйцо тоже очищаем и натираем его на крупной терке. Очищаем от кожицы филе рыбы и нарезаем полосками. Чистим лук, опускаем его в холодную воду, после чего вытираем насухо и нарезаем на кубики острым ножом. Все ингредиенты выкладываем в эмалированную миску, посыпаем красным перцем, солим по вкусу и заправляем майонезом.

США

Ингредиенты:

• Отварной картофель

• Отварные яйца

• Зеленый горошек

• Маслины

• Консервированная кукуруза

• Тунец (никакой вам колбасы или курочки)

• Консервированные или жареные болгарские перцы

• Майонез

ИСПАНИЯ

Ингредиенты:

•          Отварной картофель

•          Зеленый горошек

•          Отварная морковь

•          Артишоки

•          Тунец

•          Крабовые палочки

•          Креветки

•          Спаржа

•          Оливки

•          Красный болгарский перец

СССР

Самый распространенный пролетарский рецепт  салата:

Ингредиенты:

 ·         Зеленый горошек — 0,5 банки

·         Картофель — 2-3 шт.

·         Колбаса вареная — 100 г

·         Лук репчатый – 1 шт.

·         Яйца – 5 шт.

·         Майонез

Приготовление:

Яйца сварить и порезать на мелкие кусочки, добавить зеленый горошек и мелко порезанный лук, колбасу и картофель. Все заправить майонезом и посолить. Если вместо колбасы вы берете вареную курицу — это ресторанный салат "Столичный", а если отварную говядину — ресторанный салат "Московский".

Салат оливье с солеными огурцами "По-студенчески"

Ингредиенты:

·         Яйца

·         Соленые огурцы

·         Картошка

·         Зеленый горошек

·         Лук репчатый

·         Колбаса вареная

·         Майонез


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ