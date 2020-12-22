Салат «Оливье» в разных странах мира

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Вариации на тему этого блюда очень интересны и украсят любой праздничный стол. К Новому году вам наверняка захочется порадовать близких чем-то "необычным".

ЧЕХИЯ



Ингредиенты:



• Картошка – 4 шт.



• Морковка – 1 шт.

• Яйца – 2 шт.

• Огурец – 1 шт.

• Консервированный зеленый горошек – 150 гр.

• Репчатый лук – 2 шт.

• Отварная нежирная говядина – 200 гр.

• Тертый натуральный хрен – 2 ст.л.

• Майонез "Оливковый" — 250 гр.

• Соль по вкусу

Приготовление:



В Чехии вымытый картофель и морковку готовят на пару! Остужают их, очищают и нарезают кубиками. Сваренные вкрутую яйца очищают и мелко шинкуют. Лук нарезают на тоненькие колечки. Маринованный огурчик очищают и используют в салате только мякоть — нарезают ее на кубики, и выкладывают на дуршлаг. Отваренное мясо говядины нарезают ножом поперек волокон произвольной формой. В отдельной мисочке смешивают оливковый майонез с хреном, и отставляют в сторону на 20 минут. Еще раз взбивают компоненты и только тогда заправляют им нарезанную картошку, морковку, яйца, лук, мясо, горошек и огурцы. Аккуратно перемешивают, стараясь сохранить форму кубиков. Емкость с готовым салатом накрывают пищевой пленкой и помещают в холодильник на 1 час.



ИТАЛИЯ



Ингредиенты:



• Картошка – 4 шт.



• Морковь – 2 шт.

• Кислое яблоко – 1 шт.

• Куриное яйцо – 4 шт.

• Ветчина – 150 гр.

• Креветки – 10 шт.

• Горошек маринованный – 1 банка

• Майонез

• Соль по вкусу

• Желатин

Овощи моем и варим, точно так, как мы готовим наш традиционный салат. Нарезаем на кубики. Очищаем яблоко и сваренные вкрутую яйца от кожуры, нарезаем на кубики. Все ингредиенты перемешиваем аккуратно и выкладываем в овальную салатницу. Отдельно варим кубик бульона и разбавляем его с желатином. У нас должно получиться желе. Очищенными и отваренными креветками украшаем края салата уже на блюде и заливаем желе. Отставляем в холодильник на полчаса — пока желе не загустеет, затем украшаем зеленью.



ГЕРМАНИЯ



Ингредиенты:



· Картофель – 2 шт.

· Яйца – 3 шт.

· Морковь – 1 шт.

· Лук репчатый – 2 шт.

· Зеленый консервированный горошек – 250 гр.

· Майонез

· Филе горбуши или кеты – 200 гр.

· Красный молотый перец – 1 кофейная ложка

· Соль по вкусу

Приготовление:

Морковку и картошку варим в подсоленной воде. Очищаем и нарезаем на мелкие кубики. Вареное вкрутую яйцо тоже очищаем и натираем его на крупной терке. Очищаем от кожицы филе рыбы и нарезаем полосками. Чистим лук, опускаем его в холодную воду, после чего вытираем насухо и нарезаем на кубики острым ножом. Все ингредиенты выкладываем в эмалированную миску, посыпаем красным перцем, солим по вкусу и заправляем майонезом.



США



Ингредиенты:



• Отварной картофель



• Отварные яйца

• Зеленый горошек

• Маслины

• Консервированная кукуруза

• Тунец (никакой вам колбасы или курочки)

• Консервированные или жареные болгарские перцы

• Майонез

ИСПАНИЯ



Ингредиенты:



• Отварной картофель



• Зеленый горошек

• Отварная морковь

• Артишоки

• Тунец

• Крабовые палочки

• Креветки

• Спаржа

• Оливки

• Красный болгарский перец

СССР



Самый распространенный пролетарский рецепт салата:



Ингредиенты:



· Зеленый горошек — 0,5 банки

· Картофель — 2-3 шт.

· Колбаса вареная — 100 г

· Лук репчатый – 1 шт.

· Яйца – 5 шт.

· Майонез

Приготовление:



Яйца сварить и порезать на мелкие кусочки, добавить зеленый горошек и мелко порезанный лук, колбасу и картофель. Все заправить майонезом и посолить. Если вместо колбасы вы берете вареную курицу — это ресторанный салат "Столичный", а если отварную говядину — ресторанный салат "Московский".

Салат оливье с солеными огурцами "По-студенчески"



Ингредиенты:



· Яйца

· Соленые огурцы

· Картошка

· Зеленый горошек

· Лук репчатый

· Колбаса вареная

· Майонез

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