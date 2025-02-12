Романтический ужин на День святого Валентина: что приготовить быстро и вкусно

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Амбарцумян Анна
День святого Валентина – идеальный случай, чтобы устроить особый ужин для своей второй половинки. Но что делать, если времени мало, а хочется приготовить что-нибудь вкусное и незабываемое? Не беспокойтесь! Мы подобрали вам несколько простых, но эффектных блюд, которые помогут создать атмосферу любви за праздничным столом.
Романтический ужин. Фото: freepik
1. Закуска: Брускеты с лососем и сыром Фета
Легкие, изысканные и очень быстрые в приготовлении.
Что нужно:
1 багет
100 г слабосоленого лосося
100 г сыра фета
1 ст. л. оливкового масла
Лимонный сок
Свежий укроп
Как приготовить:
Нарежьте ломтиками багет и немного подрумяньте их в духовке или на сковороде.
Намажьте фету на хрустящие кусочки хлеба.
Выложите сверху кусочки лосося, сбрызните лимонным соком и оливковым маслом.
Украсьте зеленью – и готово!
2. Основное блюдо: Филе курицы в сливочном соусе с грибами
Сочная курочка с нежным соусом – это то, что нужно для романтического ужина.
Что нужно:
2 куриных филе
200 мл сливок (15-20%)
150 г шампиньонов
1 луковица
2 зубчика чеснока
1 ст. л. сливочного масла
Соль, перец, сушеный базилик
Как приготовить:
Нарежьте куриное филе на тонкие кусочки, посолите и поперчите.
Обжарьте его на сливочном масле до золотистой корочки.
Мелко нашинкуйте лук, грибы и чеснок, добавьте к курице.
Когда грибы подрумянятся, влейте сливки и тушите 5-7 минут.
Посыпьте базиликом – блюдо готово!
3. Десерт: Клубничный мусс за 10 минут
Легкий, воздушный и очень нежный десерт, который покорит вашу половинку.
Что нужно:
200 г клубники (можно замороженную)
2 ст. л. сахара
200 мл сливок (33%)
1 ч. л. ванильного сахара
Как приготовить:
Клубнику взбейте с сахаром в блендере до состояния пюре.
В отдельной миске взбейте сливки с ванильным сахаром до густой пены.
Осторожно соедините обе массы, разлейте по креманкам и охладите.
Украсьте шоколадной крошкой или мятой.
Не забудьте о свечах, романтической музыке и красиво сервированном столе. Даже самые простые блюда приобретут особый шарм, если вы добавите немного магии к этому вечеру.
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