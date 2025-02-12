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Романтический ужин на День святого Валентина: что приготовить быстро и вкусно

Три блюда, которые создадут атмосферу романтики за столом

сегодня, 19:28
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Амбарцумян Анна

День святого Валентина – идеальный случай, чтобы устроить особый ужин для своей второй половинки. Но что делать, если времени мало, а хочется приготовить что-нибудь вкусное и незабываемое? Не беспокойтесь! Мы подобрали вам несколько простых, но эффектных блюд, которые помогут создать атмосферу любви за праздничным столом.

Романтический ужин на День святого Валентина: что приготовить быстро и вкусно

Романтический ужин. Фото: freepik

1. Закуска: Брускеты с лососем и сыром Фета

Легкие, изысканные и очень быстрые в приготовлении.

Что нужно:

  • 1 багет

  • 100 г слабосоленого лосося

  • 100 г сыра фета

  • 1 ст. л. оливкового масла

  • Лимонный сок

  • Свежий укроп

Как приготовить:

  1. Нарежьте ломтиками багет и немного подрумяньте их в духовке или на сковороде.

  2. Намажьте фету на хрустящие кусочки хлеба.

  3. Выложите сверху кусочки лосося, сбрызните лимонным соком и оливковым маслом.

  4. Украсьте зеленью – и готово!

2. Основное блюдо: Филе курицы в сливочном соусе с грибами

Сочная курочка с нежным соусом – это то, что нужно для романтического ужина.

Что нужно:

  • 2 куриных филе

  • 200 мл сливок (15-20%)

  • 150 г шампиньонов

  • 1 луковица

  • 2 зубчика чеснока

  • 1 ст. л. сливочного масла

  • Соль, перец, сушеный базилик

Как приготовить:

  1. Нарежьте куриное филе на тонкие кусочки, посолите и поперчите.

  2. Обжарьте его на сливочном масле до золотистой корочки.

  3. Мелко нашинкуйте лук, грибы и чеснок, добавьте к курице.

  4. Когда грибы подрумянятся, влейте сливки и тушите 5-7 минут.

  5. Посыпьте базиликом – блюдо готово!

3. Десерт: Клубничный мусс за 10 минут

Легкий, воздушный и очень нежный десерт, который покорит вашу половинку.

Что нужно:

  • 200 г клубники (можно замороженную)

  • 2 ст. л. сахара

  • 200 мл сливок (33%)

  • 1 ч. л. ванильного сахара

Как приготовить:

  1. Клубнику взбейте с сахаром в блендере до состояния пюре.

  2. В отдельной миске взбейте сливки с ванильным сахаром до густой пены.

  3. Осторожно соедините обе массы, разлейте по креманкам и охладите.

  4. Украсьте шоколадной крошкой или мятой.

Не забудьте о свечах, романтической музыке и красиво сервированном столе. Даже самые простые блюда приобретут особый шарм, если вы добавите немного магии к этому вечеру.



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Источник: https://comments.ua/ua
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