Рецепты с кабачков, которые удивят вас и ваших гостей

Кабачки – универсальный овощ, чья нейтральная текстура и вкус становятся идеальным полотном для кулинарных экспериментов. В этом материале мы представим пять оригинальных рецептов, которые помогут вам открыть новые грани этого знакомого продукта.

Что приготовить из кабачков и цукини

1. Кабачковые рулетики с козьим сыром и мятой

Ингредиенты:

Кабачки – 2 шт.

Козий сыр – 150 г

Свежая мята – небольшой пучок

Лимонный сок – 2 ст.л.

Оливковое масло – для жарки

Соль, перец – по вкусу

Приготовление:

Тонко нарежьте кабачки длинными полосками, используя овощечистку или мандолину. Обжарьте полоски на сильно разогретой сковороде с оливковым маслом до золотистой корочки с каждой стороны. Смешайте козий сыр с мелко нарезанной мятой, добавьте лимонный сок, соль и перец. На каждую полоску кабачка выложите немного сырной начинки и аккуратно сверните в рулетик. Подавайте рулетики холодными или слегка подогретыми.

2. Суп-пюре из кабачков с креветками

Ингредиенты:

Кабачки – 3 шт.

Креветки – 200 г

Лук – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Овощной или куриный бульон – 500 мл

Сливки – 100 мл

Оливковое масло

Соль, перец

Приготовление:

Обжарьте мелко нарезанный лук и чеснок до прозрачности на оливковом масле. Добавьте нарезанные кабачки и жарьте до мягкости. Залейте бульон и варите на медленном огне 20 минут. Пюрируйте суп блендером до однородной консистенции, добавьте сливки и доведите до кипения. Отдельно обжарьте креветки и добавьте их в суп перед подачей.

3. Шоколадно-кабачковый кекс

Ингредиенты:

Кабачки – 1 шт.

Мука – 200 г

Какао-порошок – 50 г

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Сахар – 150 г

Растительное масло – 100 мл

Яйца – 3 шт.

Ванильный экстракт – 1 ч.л.

Приготовление:

Натрите кабачки на мелкой терке. Смешайте муку, какао и разрыхлитель. В отдельной посуде взбейте яйца с сахаром, добавьте ваниль, растительное масло. Постепенно добавляйте сухие ингредиенты в яичную смесь, аккуратно перемешивая. Вмешайте кабачки и вылейте тесто в форму для выпечки. Выпекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке 40-45 минут.

Эти рецепты не только раскрывают новые гастрономические возможности кабачков, но и позволяют разнообразить повседневное меню, добавляя в него нотки изысканности и оригинальности.