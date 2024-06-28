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Рецепты с кабачков, которые удивят вас и ваших гостей

Из кабачков получаются всегда очень вкусные и быстрые оладьи, блины, а также супы, закуски, запеканки и пироги

сегодня, 10:20
Автор:
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Черновалова Кристина
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Кабачки – универсальный овощ, чья нейтральная текстура и вкус становятся идеальным полотном для кулинарных экспериментов. В этом материале мы представим пять оригинальных рецептов, которые помогут вам открыть новые грани этого знакомого продукта.

Рецепты с кабачков, которые удивят вас и ваших гостей

Что приготовить из кабачков и цукини

1. Кабачковые рулетики с козьим сыром и мятой

Ингредиенты:

  • Кабачки – 2 шт.

  • Козий сыр – 150 г

  • Свежая мята – небольшой пучок

  • Лимонный сок – 2 ст.л.

  • Оливковое масло – для жарки

  • Соль, перец – по вкусу

Приготовление:

  1. Тонко нарежьте кабачки длинными полосками, используя овощечистку или мандолину.

  2. Обжарьте полоски на сильно разогретой сковороде с оливковым маслом до золотистой корочки с каждой стороны.

  3. Смешайте козий сыр с мелко нарезанной мятой, добавьте лимонный сок, соль и перец.

  4. На каждую полоску кабачка выложите немного сырной начинки и аккуратно сверните в рулетик.

  5. Подавайте рулетики холодными или слегка подогретыми.

2. Суп-пюре из кабачков с креветками

Ингредиенты:

  • Кабачки – 3 шт.

  • Креветки – 200 г

  • Лук – 1 шт.

  • Чеснок – 2 зубчика

  • Овощной или куриный бульон – 500 мл

  • Сливки – 100 мл

  • Оливковое масло

  • Соль, перец

Приготовление:

  1. Обжарьте мелко нарезанный лук и чеснок до прозрачности на оливковом масле.

  2. Добавьте нарезанные кабачки и жарьте до мягкости.

  3. Залейте бульон и варите на медленном огне 20 минут.

  4. Пюрируйте суп блендером до однородной консистенции, добавьте сливки и доведите до кипения.

  5. Отдельно обжарьте креветки и добавьте их в суп перед подачей.

3. Шоколадно-кабачковый кекс

Ингредиенты:

  • Кабачки – 1 шт.

  • Мука – 200 г

  • Какао-порошок – 50 г

  • Разрыхлитель – 1 ч.л.

  • Сахар – 150 г

  • Растительное масло – 100 мл

  • Яйца – 3 шт.

  • Ванильный экстракт – 1 ч.л.

Приготовление:

  1. Натрите кабачки на мелкой терке.

  2. Смешайте муку, какао и разрыхлитель.

  3. В отдельной посуде взбейте яйца с сахаром, добавьте ваниль, растительное масло.

  4. Постепенно добавляйте сухие ингредиенты в яичную смесь, аккуратно перемешивая.

  5. Вмешайте кабачки и вылейте тесто в форму для выпечки.

  6. Выпекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке 40-45 минут.

Эти рецепты не только раскрывают новые гастрономические возможности кабачков, но и позволяют разнообразить повседневное меню, добавляя в него нотки изысканности и оригинальности.



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