Рецепты с кабачков, которые удивят вас и ваших гостей

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Черновалова Кристина
Кабачки – универсальный овощ, чья нейтральная текстура и вкус становятся идеальным полотном для кулинарных экспериментов. В этом материале мы представим пять оригинальных рецептов, которые помогут вам открыть новые грани этого знакомого продукта.
Что приготовить из кабачков и цукини
Ингредиенты:
Кабачки – 2 шт.
Козий сыр – 150 г
Свежая мята – небольшой пучок
Лимонный сок – 2 ст.л.
Оливковое масло – для жарки
Соль, перец – по вкусу
Приготовление:
Тонко нарежьте кабачки длинными полосками, используя овощечистку или мандолину.
Обжарьте полоски на сильно разогретой сковороде с оливковым маслом до золотистой корочки с каждой стороны.
Смешайте козий сыр с мелко нарезанной мятой, добавьте лимонный сок, соль и перец.
На каждую полоску кабачка выложите немного сырной начинки и аккуратно сверните в рулетик.
Подавайте рулетики холодными или слегка подогретыми.
Ингредиенты:
Кабачки – 3 шт.
Креветки – 200 г
Лук – 1 шт.
Чеснок – 2 зубчика
Овощной или куриный бульон – 500 мл
Сливки – 100 мл
Оливковое масло
Соль, перец
Приготовление:
Обжарьте мелко нарезанный лук и чеснок до прозрачности на оливковом масле.
Добавьте нарезанные кабачки и жарьте до мягкости.
Залейте бульон и варите на медленном огне 20 минут.
Пюрируйте суп блендером до однородной консистенции, добавьте сливки и доведите до кипения.
Отдельно обжарьте креветки и добавьте их в суп перед подачей.
Ингредиенты:
Кабачки – 1 шт.
Мука – 200 г
Какао-порошок – 50 г
Разрыхлитель – 1 ч.л.
Сахар – 150 г
Растительное масло – 100 мл
Яйца – 3 шт.
Ванильный экстракт – 1 ч.л.
Приготовление:
Натрите кабачки на мелкой терке.
Смешайте муку, какао и разрыхлитель.
В отдельной посуде взбейте яйца с сахаром, добавьте ваниль, растительное масло.
Постепенно добавляйте сухие ингредиенты в яичную смесь, аккуратно перемешивая.
Вмешайте кабачки и вылейте тесто в форму для выпечки.
Выпекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке 40-45 минут.
Эти рецепты не только раскрывают новые гастрономические возможности кабачков, но и позволяют разнообразить повседневное меню, добавляя в него нотки изысканности и оригинальности.
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