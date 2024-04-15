Рецепт салата с редиской и неожиданным ингредиентом

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Черновалова Кристина
На протяжении веков салаты оставались неотъемлемой частью мировой кулинарии, предлагая широкий спектр вкусов и текстур. Среди разнообразия ингредиентов редиска занимает особое место благодаря своему резкому, но освежающему вкусу. В этом рецепте мы представляем салат с редиской, который дополнен необычным ингредиентом – семенами чиа, превращая привычное блюдо в нечто особенное.
Рецепт оригинального салата с редиской. Фото Freepik
Редиска – 200 г
Листья шпината – 150 г
Огурец – 1 шт.
Фета – 100 г
Семена чиа – 2 столовые ложки
Оливковое масло – 3 столовые ложки
Лимонный сок – 1 столовая ложка
Соль и перец – по вкусу
Свежая мята – для украшения
Подготовка ингредиентов:
Редиску тщательно вымыть, обсушить и нарезать тонкими дольками.
Огурец вымыть и нарезать тонкими полукольцами.
Шпинат промыть и обсушить. При необходимости отделить грубые стебли.
Фету нарезать небольшими кубиками.
Заправка:
В небольшой миске смешать оливковое масло, лимонный сок, соль и перец. Хорошо перемешать до однородности.
Сборка салата:
В большой миске смешать редиску, шпинат, огурец и фету.
Посыпать сверху семенами чиа.
Перед подачей полить салат заправкой и аккуратно перемешать, чтобы ингредиенты равномерно покрылись заправкой.
Подача:
Выложить салат на сервировочные тарелки.
Добавить свежие листья мяты для аромата и визуального украшения.
Семена чиа не только украшают блюдо и добавляют интересную текстуру, но и являются источником омега-3 жирных кислот, белка и клетчатки. Этот ингредиент делает салат не только вкусным, но и поистине полезным.
Салат с редиской и семенами чиа – это отличный способ разнообразить ежедневный рацион и добавить в него яркие вкусы и полезные элементы. Попробуйте этот рецепт, и он обязательно станет одним из ваших фаворитов!
Современные кулинарные тенденции позволяют смело экспериментировать с ингредиентами, создавая новые вкусовые сочетания. Включение необычных продуктов, таких как семена чиа, в традиционные блюда, как салат с редиской, подчеркивает важность инноваций в кулинарии. Этот рецепт не только удовлетворит ваш гастрономический интерес, но и внесет лепту в улучшение вашего здоровья благодаря высокому содержанию питательных веществ.
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