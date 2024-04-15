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Рецепт салата с редиской и неожиданным ингредиентом

Рецепт оригинального салата с редиской и интересным ингредиентом

сегодня, 11:10
Автор:
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Черновалова Кристина
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На протяжении веков салаты оставались неотъемлемой частью мировой кулинарии, предлагая широкий спектр вкусов и текстур. Среди разнообразия ингредиентов редиска занимает особое место благодаря своему резкому, но освежающему вкусу. В этом рецепте мы представляем салат с редиской, который дополнен необычным ингредиентом – семенами чиа, превращая привычное блюдо в нечто особенное.

Рецепт салата с редиской и неожиданным ингредиентом

Рецепт оригинального салата с редиской. Фото Freepik

Ингредиенты:

  • Редиска – 200 г

  • Листья шпината – 150 г

  • Огурец – 1 шт.

  • Фета – 100 г

  • Семена чиа – 2 столовые ложки

  • Оливковое масло – 3 столовые ложки

  • Лимонный сок – 1 столовая ложка

  • Соль и перец – по вкусу

  • Свежая мята – для украшения

Подготовка:

  • Подготовка ингредиентов:

    • Редиску тщательно вымыть, обсушить и нарезать тонкими дольками.

    • Огурец вымыть и нарезать тонкими полукольцами.

    • Шпинат промыть и обсушить. При необходимости отделить грубые стебли.

    • Фету нарезать небольшими кубиками.

  • Заправка:

    • В небольшой миске смешать оливковое масло, лимонный сок, соль и перец. Хорошо перемешать до однородности.

  • Сборка салата:

    • В большой миске смешать редиску, шпинат, огурец и фету.

    • Посыпать сверху семенами чиа.

    • Перед подачей полить салат заправкой и аккуратно перемешать, чтобы ингредиенты равномерно покрылись заправкой.

  • Подача:

    • Выложить салат на сервировочные тарелки.

    • Добавить свежие листья мяты для аромата и визуального украшения.

Семена чиа не только украшают блюдо и добавляют интересную текстуру, но и являются источником омега-3 жирных кислот, белка и клетчатки. Этот ингредиент делает салат не только вкусным, но и поистине полезным.

Салат с редиской и семенами чиа – это отличный способ разнообразить ежедневный рацион и добавить в него яркие вкусы и полезные элементы. Попробуйте этот рецепт, и он обязательно станет одним из ваших фаворитов!

Современные кулинарные тенденции позволяют смело экспериментировать с ингредиентами, создавая новые вкусовые сочетания. Включение необычных продуктов, таких как семена чиа, в традиционные блюда, как салат с редиской, подчеркивает важность инноваций в кулинарии. Этот рецепт не только удовлетворит ваш гастрономический интерес, но и внесет лепту в улучшение вашего здоровья благодаря высокому содержанию питательных веществ.



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