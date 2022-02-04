Рецепт простой и полезной каши на завтрак

Хотя классическим вариантом здорового завтрака традиционно считается овсянка, хорошей альтернативой ей могут стать и другие каши. Например, ячневая. Ячная крупа довольно питательна. Тем, кто заботится о своей фигуре, следует внимательно отнестись к вопросу ее употребления и есть кашу не чаще, чем несколько раз в неделю. В 100 г сухого продукта содержится 313 ккал, а энергетическая ценность вареной ячной каши всего 76 ккал. Об этом пишет smak.ua.

Рецепт - фото из открытых источников

Продукты:

Ячная крупа 200 г

Молоко 800 мл

Вода 500 мл

Соль

Сахар

Сливочное масло 40 г

Как приготовить вкусную ячневую кашу.

Подготовим крупу, а именно: моем холодной водой несколько раз. Воду наливаем в кастрюлю, отправляем на огонь и доводим до кипения.





В кипящую воду выкладываем промытую крупу, добавляем соль и сахар. Когда каша начнет густеть, приливаем к ней молоко и варим до полной готовности. Кастрюлю накрываем крышкой и укутываем махровым полотенцем, даем каше "дойти" в течение 20 минут. Раскладываем по тарелкам, в каждую порцию кладем сливочное масло, украшаем по желанию, например, ягодами или кусочками фруктов.

Это так вкусно! Приятного тебе аппетита!

Напомним, все знают, что иммунная система человека наиболее уязвима в осенне-зимний период, поэтому "подхватить" простуду или грипп не составляет труда. Но есть продукты, которые способствуют укреплению иммунитета. Эксперт Марина Кумерина рассказала, какую кашу стоит добавить в рацион. Специалист считает, что осенью свое меню необходимо обогащать перловкой, потому что в ней содержатся витамины А, В, D, Е, а также кальций, магний, железо селен, фосфор и другие вещества, которые поддерживают организм в тонусе, усиливая его защитные функции.

В этой каше много сложных углеводов, которые долго перевариваются и хорошо насыщают, добавляя организму энергии. А еще употребление перловки не связано с резкими скачками уровня сахара в крови. Эксперт отметила, что перловая каша хорошо подойдет и для завтрака, и для обеда, и для ужина. Ее можно употреблять с мясом, овощами, а еще с крупы можно сделать вкусные котлеты, салаты и медовые козинаки.

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