Рецепт чебуреков: как приготовить популярное блюдо на домашней кухне

Рубрики
МЕНЮ
Черновалова Кристина
Чебуреки — это блюдо, которое занимает особое место в кухне стран Восточной Европы и Центральной Азии. Это сочный мясной пирог с хрустящей корочкой, который знаком многим с детства. Сегодня мы расскажем, как приготовить чебуреки на своей кухне, используя проверенный и простой рецепт.
Чебуреки: Самый простой и удачный рецепт
Для теста:
Мука — 500 г
Вода — 250 мл
Растительное масло — 2 ст. ложки
Соль — 1 ч. ложка
Для начинки:
Мясной фарш (смешанный, свиной или говяжий) — 500 г
Лук репчатый — 2 шт. (среднего размера)
Вода — 100 мл
Соль и перец по вкусу
Растительное масло для жарки
Начнем с приготовления теста. Для этого необходимо просеять муку в глубокую миску, чтобы избавиться от возможных комочков и насытить муку кислородом. Это поможет сделать тесто более воздушным.
В отдельной емкости смешиваем воду, растительное масло и соль. Постепенно вливаем эту смесь в муку, замешивая тесто. Оно должно получиться эластичным и не липнуть к рукам. Если тесто слишком сухое, добавьте немного воды; если же оно липнет к рукам, добавьте немного муки.
После того как тесто готово, накройте его пищевой пленкой и оставьте "отдохнуть" на 30 минут. Это позволит тесту стать более мягким и податливым для раскатки.
Пока тесто "отдыхает", займемся начинкой. Лук необходимо очистить и мелко нарезать. В идеале лук следует порезать очень мелко, чтобы он полностью перемешался с мясом и придал начинке особую сочность.
В глубокой миске соединяем фарш, нарезанный лук, воду, соль и перец. Вода добавляется для того, чтобы начинка получилась более сочной. Тщательно перемешиваем все ингредиенты. Начинка должна быть достаточно густой, чтобы не вытекать из теста, но в то же время сочной, чтобы чебуреки были ароматными и нежными.
Тесто необходимо разделить на несколько одинаковых частей, примерно по 60-70 г каждая. Каждый кусочек теста раскатываем в тонкий круглый пласт толщиной около 2-3 мм. Чем тоньше будет тесто, тем более хрустящими получатся чебуреки.
На одну половину каждого раскатанного пласта выкладываем примерно 1-2 столовые ложки начинки, оставляя края теста свободными. Второй половиной пласта накрываем начинку, плотно прижимая края. Для того чтобы чебурек не раскрылся в процессе жарки, края можно дополнительно прижать вилкой.
В глубокой сковороде разогреваем растительное масло. Его должно быть достаточно, чтобы чебуреки свободно плавали в масле, не касаясь дна сковороды. Масло должно быть хорошо разогрето, но не перегрето, чтобы чебуреки прожарились равномерно и не впитывали много масла.
Обжариваем чебуреки с обеих сторон до золотистого цвета. Обычно на каждую сторону уходит по 3-4 минуты. После жарки выкладываем готовые чебуреки на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнее масло.
Готовые чебуреки подаются горячими, сразу после приготовления. Их можно дополнить свежими овощами, зеленью или соусами по вкусу. Особенно хорошо к чебурекам подходят томатный соус или сметана.
Чебуреки, приготовленные по этому рецепту, получаются хрустящими снаружи и сочными внутри. Это блюдо идеально подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного стола, радующих своим вкусом и простотой приготовления.
Новости