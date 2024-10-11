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Рецепт баклажанной икры на зиму: сохраняем вкус лета

Как приготовить баклажанную икру на зиму: пошаговая инструкция

сегодня, 01:10
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Черновалова Кристина

Баклажанная икра — это популярная закуска, которая ценится за свой насыщенный вкус и полезные свойства. Ее можно подавать как самостоятельное блюдо, использовать как соус к мясу или рыбе, либо добавлять в различные блюда. В данной статье мы расскажем, как приготовить баклажанную икру на зиму, чтобы сохранить вкус летних овощей до следующего сезона.

Рецепт баклажанной икры на зиму: сохраняем вкус лета

Самая вкусная баклажанная икра на зиму

Ингредиенты

Для приготовления баклажанной икры на зиму вам понадобятся следующие продукты:

  • Баклажаны — 3 кг

  • Помидоры — 1 кг

  • Морковь — 1 кг

  • Лук репчатый — 0,5 кг

  • Болгарский перец — 0,5 кг

  • Чеснок — 4-5 зубчиков

  • Растительное масло — 200 мл

  • Уксус 9% — 100 мл

  • Сахар — 2 ст. ложки

  • Соль — 1,5 ст. ложки

  • Черный молотый перец — по вкусу

Пошаговая инструкция приготовления

Шаг 1: Подготовка овощей

  1. Баклажаны промойте под проточной водой и нарежьте кубиками среднего размера. Для удаления возможной горечи рекомендуется замочить баклажаны в соленой воде на 30 минут, затем промыть и обсушить.

  2. Помидоры обдайте кипятком, снимите кожицу и измельчите их до состояния пюре.

  3. Морковь натрите на крупной терке.

  4. Лук и болгарский перец нарежьте небольшими кубиками.

  5. Чеснок мелко нарежьте или пропустите через пресс.

Шаг 2: Обжарка овощей

  1. Нагрейте растительное масло в глубокой сковороде или казане.

  2. Обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте морковь и продолжайте жарить 5-7 минут.

  3. Добавьте к луку и моркови болгарский перец, жарьте еще 3-4 минуты.

  4. Выложите баклажаны и продолжайте готовить, помешивая, до тех пор, пока они не станут мягкими.

Шаг 3: Добавление помидоров и тушение

  1. Добавьте к обжаренным овощам измельченные помидоры и тщательно перемешайте.

  2. Уменьшите огонь до среднего и тушите овощи в течение 40-50 минут, периодически помешивая.

  3. За 10 минут до окончания тушения добавьте чеснок, соль, сахар и молотый черный перец по вкусу.

Шаг 4: Консервация

  1. Влейте уксус в овощную смесь, тщательно перемешайте и готовьте еще 5 минут.

  2. Подготовьте стерилизованные банки и крышки.

  3. Горячую икру разложите по банкам, плотно укупорьте крышками и переверните банки вверх дном.

  4. Укутайте банки в теплое одеяло и оставьте до полного остывания.

Шаг 5: Хранение Храните баклажанную икру в прохладном темном месте. Она будет готова к употреблению через 2-3 недели, но лучше дать ей настояться 1-2 месяца для более насыщенного вкуса.

Баклажанная икра — это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое можно готовить на зиму. Этот рецепт позволяет сохранить вкус свежих овощей и наслаждаться им в холодное время года. Следуя пошаговой инструкции, вы сможете приготовить эту закуску, которая станет отличным дополнением к вашему столу.



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