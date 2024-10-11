Рецепт баклажанной икры на зиму: сохраняем вкус лета

Баклажанная икра — это популярная закуска, которая ценится за свой насыщенный вкус и полезные свойства. Ее можно подавать как самостоятельное блюдо, использовать как соус к мясу или рыбе, либо добавлять в различные блюда. В данной статье мы расскажем, как приготовить баклажанную икру на зиму, чтобы сохранить вкус летних овощей до следующего сезона.

Самая вкусная баклажанная икра на зиму

Ингредиенты

Для приготовления баклажанной икры на зиму вам понадобятся следующие продукты:

Баклажаны — 3 кг

Помидоры — 1 кг

Морковь — 1 кг

Лук репчатый — 0,5 кг

Болгарский перец — 0,5 кг

Чеснок — 4-5 зубчиков

Растительное масло — 200 мл

Уксус 9% — 100 мл

Сахар — 2 ст. ложки

Соль — 1,5 ст. ложки

Черный молотый перец — по вкусу

Пошаговая инструкция приготовления

Шаг 1: Подготовка овощей

Баклажаны промойте под проточной водой и нарежьте кубиками среднего размера. Для удаления возможной горечи рекомендуется замочить баклажаны в соленой воде на 30 минут, затем промыть и обсушить. Помидоры обдайте кипятком, снимите кожицу и измельчите их до состояния пюре. Морковь натрите на крупной терке. Лук и болгарский перец нарежьте небольшими кубиками. Чеснок мелко нарежьте или пропустите через пресс.

Шаг 2: Обжарка овощей

Нагрейте растительное масло в глубокой сковороде или казане. Обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте морковь и продолжайте жарить 5-7 минут. Добавьте к луку и моркови болгарский перец, жарьте еще 3-4 минуты. Выложите баклажаны и продолжайте готовить, помешивая, до тех пор, пока они не станут мягкими.

Шаг 3: Добавление помидоров и тушение

Добавьте к обжаренным овощам измельченные помидоры и тщательно перемешайте. Уменьшите огонь до среднего и тушите овощи в течение 40-50 минут, периодически помешивая. За 10 минут до окончания тушения добавьте чеснок, соль, сахар и молотый черный перец по вкусу.

Шаг 4: Консервация

Влейте уксус в овощную смесь, тщательно перемешайте и готовьте еще 5 минут. Подготовьте стерилизованные банки и крышки. Горячую икру разложите по банкам, плотно укупорьте крышками и переверните банки вверх дном. Укутайте банки в теплое одеяло и оставьте до полного остывания.

Шаг 5: Хранение Храните баклажанную икру в прохладном темном месте. Она будет готова к употреблению через 2-3 недели, но лучше дать ей настояться 1-2 месяца для более насыщенного вкуса.

Баклажанная икра — это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое можно готовить на зиму. Этот рецепт позволяет сохранить вкус свежих овощей и наслаждаться им в холодное время года. Следуя пошаговой инструкции, вы сможете приготовить эту закуску, которая станет отличным дополнением к вашему столу.