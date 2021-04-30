Пять ошибок, которые испортят вкус ваших шашлыков

Начинается сезон шашлыков, а в процессе приготовления блюда важно все: размер кусочков, технология маринования и сам процесс жарки мяса. Но есть ошибки, которые могут испортить вкусовые качества шашлыка. Что делать не стоит?

Что может испортить вкус шашлыков / фото: Pixabay

Использовать трухлявые ветки и гнилые доски для разведения огня

Вкус жареного мяса зависит от качества дров, которые вы используете для разведения костра, поэтому отдайте предпочтение сухим дровам листовых деревьев (вишни, яблони, ольхи, дуба, клена), а вот хвойные лучше в огонь не класть, потому что они могут придать шашлыку горьковатого привкуса.

Кусочки разного размера

При нарезании мяса на шашлык важно следить, чтобы кусочки были одинакового размера, чтобы они правильно замариновались и прожарились на огне. В идеале кусочки должны быть в виде кубиков, каждая сторона которого должна быть примерно 4 сантиметра.

Плотное нанизывания мяса на шампур

Если хотите, чтобы ваш шашлык получился сочным и был идеально прожаренный, тогда позаботьтесь о том, чтобы горячий воздух его "обрабатывал" с каждой стороны. А для этого, между кусочками мяса оставляйте пол сантиметра на шампуре.

Жарка мяса с овощами

Многие люди при жарке шашлыка часто разбавляют его различными овощами, например, луком или помидорами. Но они готовятся значительно быстрее мяса, поэтому в конечном итоге вы получите "уголки" вместо овощей, которые могут плохо повлиять на вкус самих шашлыков.

Тушение огня водой

Бывает, что в процессе приготовления мяса разгорается огонь. Многие пытаются потушить его водой, но она попадает на шашлык и может полностью снизить температуру угля. Лучше убрать шампура с огня и с помощью кочерги или подручных средств перемещать уголь и только после этого продолжить процесс жарки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, сколько шашлыка рекомендуется съедать за один раз, чтобы не навредить здоровью.

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