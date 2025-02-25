logo

BTC/USD

87724.44

ETH/USD

2432.77

LTC/USD

123.28

USD/UAH

41.88

EUR/UAH

44.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг рецепты Пять лучших рецептов блинчиков на Масленицу
commentss НОВОСТИ Все новости

Пять лучших рецептов блинчиков на Масленицу

Со сладкой или соленой, с начинкой или без – это неделя не должна обойтись без блинов

25 февраля 2025, 15:51
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Масленица – это отличная возможность насладиться вкусными и ароматными блинчиками. Традиционные тонкие блины можно готовить с разнообразными начинками: сладкими, солеными, творожными, мясными и т.п. Предлагаем вам пять лучших рецептов блинчиков, которые сделают ваше празднование по-настоящему вкусным!

Пять лучших рецептов блинчиков на Масленицу

Рецепты блинов

Классические блинчики

Этот базовый рецепт идеально подходит для любой начинки.

Ингредиенты:

2 яйца

500 мл молока

200 г муки

1 ст. л. сахара

½ ч. л. соли

2 ст. л. масла

100 мл воды (газированной или простой)

Приготовление:

1. В миске взбейте яйца с сахаром и солью.

2. Добавьте молоко и перемешайте.

3. Постепенно всыпьте муку, постоянно помешивая, чтобы не было комочков.

4. Влейте масло и газировку, снова перемешайте.

5. Выпекайте тонкие блины на разогретой сковороде, смазанной маслом.

Блинчики с сыром и изюмом

Нежная творожная начинка делает эти блинчики особенно вкусными.

Ингредиенты для начинки:

300 г творога

2 ст. л. сахара

1 желток

50 г изюма

Ванильный сахар по вкусу

Приготовление:

1. Смешайте творог с желтком, сахаром и ванильным сахаром.

2. Изюм запарьте в горячей воде на 10 минут, затем добавьте в сыр.

3. Выкладывайте начинку на блин, заворачивайте трубочкой или конвертом.

4. Обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета.

Блинчики с мясом

Сытный вариант, идеален для обеда или ужина.

Ингредиенты для начинки:

300 г вареного или обжаренного мясного фарша (свинина, говядина, курятина)

1 луковица

2 ст. л. сливочного масла

Соль, перец по вкусу

Приготовление:

1. Мелко нарежьте лук, обжарьте на сливочном масле.

2. Добавьте в нее фарш, посолите, поперчите и обжарьте еще 5 минут.

3. Выкладывайте начинку на блин, заворачивайте и обжарьте на сковороде.

Шоколадные блинчики

Нежные, ароматные и идеальные для любителей сладкого.

Дополнительные ингредиенты для теста:

2 ст. л. какао

1 ст. л. сахара

Начинка:

200 мл сливок

100 г шоколада

Приготовление:

1. Добавьте какао и дополнительный сахар в классическое тесто.

2. Выпекайте блины как обычно.

3. Растопите шоколад в горячих сливках.

4. Полейте блины шоколадным соусом или сверните их с кремом внутри.

Блинчики с яблоками и корицей

Фруктовое удовольствие для любителей натуральной начинки.

Ингредиенты для начинки:

3 яблока

2 ст. л. сахара

1 ч. л. корицы

20 г сливочного масла

Приготовление:

1. Яблоки очистите, нарежьте кубиками.

2. Обжарьте их в сливочном масле, добавив сахар и корицу.

3. Выложите теплую начинку на блины, заверните и подавайте со сметаной или медом.

Вывод

Блинчики на Масленицу – это настоящая традиция, которая приносит тепло и вкус в каждую семью. Выбирайте любимый рецепт, экспериментируйте с начинками и наслаждайтесь праздничным настроением!



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости